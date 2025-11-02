Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei

1 minut de citit Publicat la 11:47 02 Noi 2025 Modificat la 11:50 02 Noi 2025

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc la data de 7 decembrie. Foto: Agerpres

Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. El spune că are susţinerea Preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti.

În cursul zilei de astăzi are loc conferința municipală a filialei București și o ședință a Biroului Național în care va fi votat candidatul USR la alegerile din 7 decembrie.

Evenimentul are loc în București și începe la ora 13.00 în prezenţa a 400 de membri şi simpatizanţi USR.

La eveniment vor participa, Dominic Fritz (președintele USR), Vlad Voiculescu (președintele filialei USR București) și Diana Buzoianu ( ministra Mediului).

Cătălin Drulă: „Am această susținere a Președintelui Nicușor Dan”

Cătălin Drulă a spus că își dorește o administrație „modernă, digitală și transparentă”.

De asemenea, el a declarat, miercuri, la Antena 3 CNN, că se bucură de susținerea Președintelui Nicușor Dan, în calitatea sa de fost primar al Bucureștiului.

„Da, am această susținere a președintelui Nicușor Dan, în calitatea sa de primar al Bucureștiului. Ne interesează foarte mult ce se întâmplă cu Bucureștiul, ce se întâmplă cu proiectele acestui oraș și un stil de guvernare pe care l-am avut în ultimii 5 ani, o guvernare locală care s-a opus intereselor de grup și a pus interesele bucureștenilor pe primul loc. Aici mă refer și la zona impobiliară, și la asanarea bugetară.

Cele două referendumuri s-au referit exact la asta, și din păcate încă nu sunt implementate în lege. Pentru una dintre ele am depus chiar eu, pentru referendumul pentru bugetul Capitalei am depus o lege în Parlament discutată cu președintele Nicușor Dan”, a spus Drulă.

Acesta a mai adăugat că nu exclude o competiție directă cu Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, argumentând că „Bucureștiul are nevoie de un restart complet”.

Pe ce loc se află în preferințele votanților

Cătălin Drulă se află, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde pe un eşantion de 1.000 de persoane din Municipiul Bucureşti, pe locul trei în cursa pentru Primăria Capitalei.

Pe primul loc se află Daniel Băluţă (PSD), actualul primar al Sectorului 4, cotat cu 25%, urmat de Ciprian Ciucu (PNL), cu 23%.