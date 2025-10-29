Cătălin Drulă: “Am susținerea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei”. Ce spune despre o “guvernare cu ranga” în București

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc la data de 7 decembrie. Foto: Agerpres

Candidatul USR la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat, miercuri, la Antena 3 CNN, că se bucură de susținerea președintelui Nicușor Dan, în calitatea sa de fost primar al Bucureștiului:

“Da, am această susținere a președintelui Nicușor Dan, în calitatea sa de primar al Bucureștiului. Ne interesează foarte mult ce se întâmplă cu Bucureștiul, ce se întâmplă cu proiectele acestui oraș și un stil de guvernare pe care l-am avut în ultimii 5 ani, o guvernare locală care s-a opus intereselor de grup și a pus interesele bucureștenilor pe primul loc. Aici mă refer și la zona impobiliară, și la asanarea bugetară. Cele două referendumuri s-au referit exact la asta, și din păcate încă nu sunt implementate în lege. Pentru una dintre ele am depus chiar eu, pentru referendumul pentru bugetul Capitalei am depus o lege în Parlament discutată cu președintele Nicușor Dan”.

Cătălin Drulă a subliniat că Bucureștiul are nevoie să continue pe calea trasată de Nicușor Dan:

“Eu cred că orașul are nevoie să continue pe aceste coordonate ale onestității și că sistemele mari care sunt în suferință, asta o spun și eu, o spune și președintele, sistemul de transport trebuie dezvoltat, sistemul de termoficare, nu se pot face decât dacă Primăria Capitalei are această reformă bugetară, să aibă banii de proiecte”.

Pe de altă parte, întrebat dacă este preferatul președintelui Nicușor Dan în alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă și-a nuanțat declarația:

“Eu nu pot să vorbesc în numele lui. Mă bazez și pe votul președintelui Nicușor Dan, dar cel mai mult mă bazez pe votul bucureștenilor, ei vor decide aceste alegeri”.

"Mafia de la metrou mi-a pus preț pe cap"

Cătălin Drulă a spus că are experiența administrativă necesară pentru a candida la Primăria Capitalei. El a amintit lupta pe care a dus-o, în calitate de ministru al Transporturilor pentru desființarea spațiilor comerciale de la metrou. Din această cauză, “mafia de la metrou” i-ar fi pus “un preț pe cap”, a precizat el:

“Am stat drept în fața unor interese periculoase de grup, mafia de la metrou, am văzut acele stenograme de la DNA, am aflat că îmi pusese preț pe cap, erau nu știu câte milioane, spusese că o să plătească niște rakeți care să mă execute pentru că am făcut ordine și pentru că am pus interesul cetățenilor pe primul loc. Am fost avertizat să nu mă bag”.

Întrebat dacă va face o guvernare cu ranga la București, Cătălin Drulă a spus că vrea o “guvernare hotărâtă și o guvernare bazată pe realități și adevăruri”.

Cătălin Drulă a mai spus că vrea un buget unic pentru București, așa cum au votat bucureștenii la referendumuri, pentru că în acest moment, taxele se duc la sectoare și către județul Ilfov: “Bucureștiul are bani, în timp ce Primăria Capitalei nu are bani”.