Monica Anisie a acceptat dezbaterea cu vloggerul Selly. Când are loc marea confruntare

Anunțul a fost făcut chiar pe pagina de Instagram a cunoscutului vlogger. Sub genericul „Hai să schimbăm învățământul din România!”, Selly a anunţat marea dezbatere cu ministrul Educaţiei.

„Salut, eu sunt Selly, iar acum mai bine de o lună am trimis o scrisoare deschisă către guvern și către Ministerul Educației și Cercetării în care am propus o reformă educațională. În patru puncte foarte simple am cerut schimbarea programei școlare, reducerea numărului de ore, digitalizarea educației și crearea unui sistem prin care elevii își pot evalua în mod anonim profesorii pentru a preveni abuzurile”, a spus Selly, în videoclipul postat.

Dezbaterea va transmisă în direct pe canalul de Youtube al lui Selly, care are peste 2,8 milioane de abonaţi.

Cine este Andrei Şelaru

Originar din Craiova, vloggerul în vârstă de 19 ani şi-a început cariera pe Youtube de când era în clasa a III-a, devenind lider de opinie al generaţiei sale. Canalul său de Youtube şi-a crescut exponenţial popularitatea, după ce în 2017 a creat proiectul muzical 5GANG cu alţi patru talentaţi prieteni cunoscuţi pe net.

În decembrie 2019, popularitatea lui Andrei Şelaru a cunoscut un nou reviriment odată cu lansarea filmului 5GANG – Un altfel de Crăciun,