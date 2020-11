10 ponturi cu care recunoşti uşor un dezinfectant contrafăcut. "Este un adevărat pericol pentru sănătate"

Producătorii români de dezinfectanți spun că numărul tot mai mare de cazuri noi de COVID poate fi pus atât pe seama nepurtării măştii sau a nefolosirii corespunzătoare, dar şi a utilizării dezinfectanţilor în care ne punem încrederea.

"Producătorii fac apel la autorități, comercianți și clienți, să evite produse neautorizate care, pe lângă faptul că nu asigură o protecție reală, pot reprezenta un adevărat pericol pentru sănătate.

Deși în ultima vreme au avut loc ample controale în scopul depistării produselor falsificate și a comercianților ilegali, există în continuare pe piață produse care aduc atingere sănătății publice.

Cum recunoaştem dezinfectanţii falşi

Printre acestea se află produse dezinfectante provenite în special din import care nu întrunesc toate condițiile de calitate și protecție sanitară prevăzute de legislația europeană în materie", se arată într-un comunicat remis presei.

În context, producătorii români de dezinfectanți atrag atenția autorităților, comercianților și clienților să evite folosirea produselor neautorizate.

Dezinfectanţii "no name" care nu sunt conformi pot fi uşor recunoscuţi după anumite semne. Acești dezinfectanți sunt lipicioşi, lasă dâre pe recipienții în care se află și se usucă mai greu pe mâini. În plus, ei pot da senzația de încălzire a mâinilor sau pot da iritații, potrivit producătorilor.

Mai mult, produsele nu au eticheta în limba română, dar a ajuns pe piaţa de la noi pentru că sunt importate la preţuri foarte mici.

"Pe lângă faptul că nu au descrieri în limba română, marea majoritate a acestor produse prezintă abateri extrem de grave de la normele europene de etichetare a produselor chimice, respectiv nu au pe etichetă pictograme specifice pentru avertizarea consumatorilor cu privire la toxicitate și inflamabilitate.

Multe firme folosesc dezinfectanţi "no name" sau pun dezinfectanți contrafăcuți în recipienți de branduri consacrate

Mai mult de atât, există produse care nu au prevăzut un sistem de închidere de siguranță pentru copii, care să înlăture riscul ingestiei substanței. Astfel de produse au ajuns pe piață cu acte care nu reflectă produsele comercializate", afirmă Constantin Danciu, director de dezvoltare Grande Gloria Production.

Conform producătorilor, multe firme și instituții publice foloseasc soluții dezinfectante "no name", fără niciun fel de autorizare, doar pentru că prețul este unul foarte mic.

"Folosirea acestor produse în spațiile publice, în magazine, spații industriale și birouri, în loc să ajute la prevenirea pandemiei COVID, creează și mai multe probleme, pentru că, indirect, contribuie la extinderea numărului cazurilor de îmbolnăviri", a mai spus Constantin Danciu.

Pe de altă parte, producătorii români de dezinfectanți remarcă și faptul că există firme, inclusiv din rândul celor care lucrează cu publicul, care folosesc dezinfectanți contrafăcuți în recipienți de branduri consacrate.