Ce trebuie să ştie şoferii pentru a nu face accidente iarna: "Modul meu de a gândi devine unul proactiv"

Din cauza vremii rele de afară, condusul devine o mare provocare pentru şoferi. Silviu Toma, trainer în conducere defensivă a oferit câteva sfaturi în direct la Antena 3 CNN, şoferilor, pentru a evita accidentele rutiere.

Sursa foto: Gettyimages | malamus-UK

Gerul, ninsorile și poleiul creează mari probleme șoferilor. Unele drumuri din ţară sunt inaccesibile, iar pe majoritatea dintre ele se produc multe accidente din cauza condițiilor meteo. Silviu Toma, trainer în condus defensiv a spus, în direct la Antena 3 CNN, câteva sfaturi pentru ca şoferii să evite accidentele petrecute în trafic.

"În momentul în care aș pleca într-o călătorie, aș face cumva o evaluare a itinerarului și mi-aș da seama dacă merită să plec într-adevăr în călătoria respectivă. Și totuși, dacă sunt forțat de împrejurări să o fac, ar trebui în primul rând să pregătesc mașina corespunzător.

Și când spun asta nu mă refer doar la faptul că ar trebui ca în sezonul de iarnă să am anvelopele potrivite și presiunea corectă în anvelope, ci la faptul că în mașină ar trebui să am niște lucruri, lucruri care să mă ajute într-o astfel de situație, și anume să am niște pături, să am apă, să am niște alimente neperisabile, o lopată de mici dimensiuni", a spus în primă instanță trainerul.

De asemenea, Silviu susține că majoritatea șoferilor nu deszăpezesc corespunzător mașina, înainte de a pleca la drum.

"Zăpada de pe plafon mă poate pune în pericol în două situații, atunci când stratul de gheață de dedesubtul acesteia se înmoaie la prima frână, toată zăpada de pe de pe plafon o să vină pe parbriz, astfel încât eu n-o să mai văd pe unde merge, pe unde merg.

Distanța de frânare pe zăpadă este de patru ori mai mare decât pe un asfalt uscat și atunci ar trebui ca modul meu de a gândi să înceapă să devină unul proactiv, să anticipez cât se poate de mult ceea ce urmează când văd că există zone din acestea cu aderență scăzută, chiar să încerc să fac niște teste și să încerc să frânez un pic mai brusc, să trag un pic stânga-dreapta de volan, evident, la viteză redusă, ca să înțeleg cât de alunecos este drumu în zona respectivă", a afirmat Silviu.

Iarna nu există viteză prea mică

"Există două posibilități generale de a pierde controlul mașinii într-o astfel de situație, când mașina pierde controlul pe roțile din față sau pe roțile din spate. Dacă aderența s-a pierdut pe puntea față, deci pe roțile din față, primul și cel mai important lucru pe care trebuie să îl fac este să reduc accelerația. Atenție! Iarna nu există viteză prea mică, aud deseori, dar aveam 40 de kilometri la oră, acolo era viteză mică.

Trebuie să ai viteza adaptată la condițiile de drum. Apoi, pe măsură ce încep să recapăt aderența, ar trebui să fac mișcări cât mai fine cu volanul. Deseori, oamenii încearcă să vireze și mai mult și mai mult cu volanul și ăsta e momentul în care acest efect de subvirare se amplifică. Deci reduc viteza, nu virez mai mult și extrem de important să mă uit întotdeauna în direcția în care vreau să ajung", a explicat Silviu Toma.