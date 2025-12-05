Accident grav în Capitală. Un bărbat a murit după ce a fost a fost spulberat de un motociclist la intrarea în Pasajul Unirii

Motociclistul a fost dus la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/Poliția Română

Un bărbat de 50 de ani a decedat, în noaptea de joi spre vineri, după ce a fost accidentat de un tânăr care conducea o motocicletă pe bulevardul I.C. Brătianu, spre intrarea în Pasajul Unirii din Capitală, potrivit Agerpres. Testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul a arătat că motociclistul nu consumase băuturi alcoolice. În prezent, cercetările agenţilor continuă pentru a stabili cum s-a petrecut exact tragedia.



"Din primele informaţii, un tânăr în vârstă de 23 de ani a condus o motocicletă pe bulevardul I. C. Brătianu, dinspre strada Colţea către bulevardul Dimitrie Cantemir, iar când a ajuns la intrarea în Pasajul Unirii, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat un pieton, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, care se angajase în traversarea părţii carosabile.

În urma accidentului de circulaţie, s-a intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra pietonului, însă din nefericire medicii au declarat decesul acestuia", informează vineri dimineaţa Brigada Rutieră.



Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind "zero". Ulterior, a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, ocazie cu care i-au fost recoltate şi probe biologice.



În continuare, poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de motocicletă.