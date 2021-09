Silviu Iordache, noul şef ARACIP, a fost manechin de lenjerie intimă şi a notat în CV că a organizat "Balul Bobocilor" timp de nouă ani

Silviu Iordache, şef al Casei Corpului Didactic Iaşi, a preluat conducerea interimară a ARACIP, instituţie cheie care acreditează toate şcolile şi grădiniţele de stat şi particulare din România.

Silviu Iordache a preluat funcţia lăsată vacantă de Alina Paraschiv, după ce aceasta a demisionat pe 31 august din conducerea ARACIP, la doar o lună după ce fusese numită, acuzând faptul că nu a fost implicată în reorganizarea agenţiei printr-un proiect de hotărâre de guvern care scădea de la 15 la 4 numărul experţilor din conducerea instituţiei.

Astfel, funcţia de preşedinte interimar al ARACIP i-a revenit lui Silviu Iordache, fost membru fondator al partidului PRO România, din care a plecat pe 19 decembrie 2019, în acelaşi timp cu Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei.

Silviu Iordache este, în prezent, profesor de geografie la Colegul "Emil Racoviţă" din Iaşi, dar în trecut a fost profesor de religie, învăţător, dar şi manechin de lenjeie intimă pentru designerul Cătălin Botezatu, aşa cum chiar el a declarat interviu pentru adevărul.ro.

"Am prezentat la început colecţii de lenjerie intimă pentru Cătălin, dar apoi am discutat cu el şi i-am explicat că acum am şi eu un statut pe care trebuie să-l respect. A înţeles. De obicei aleg ce îmbrac atunci când urc pe scenă. Am încercat mereu să fiu decent", a spus Silviu Iordache, în anul 2011.

În CV-ul publicat pe site-ul Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași, Silviu Iordache (42 de ani) este din 2004 profesor de Geografie, în 2002-2004 a fost învățător la Școala "Col. Constantin Langa" din Miroslava, în 2001-2002 a fost profesor de Religie la Școala Nr. 3 "Alexandru Vlahuță" din Iași, iar din 1998 până în 2001, învățător.

Din 2012 este profesor în Corpul Național al Experților în Management Educațional, iar din 2011 are gradul didactic I cu media 10, potrivit propriului CV.

La capitolul "competențe și aptitudini organizatorice", Iordache a menţionat că timp de 9 ani, în perioada 2006-2014, a organizat aplicații practice și "Balul Bobocilor" în fiecare an la Colegiul Tehnic "D. Leonida" și Colegiul Național "E. Racoviță" Iași.

Tot în CV, acesta a consemnat că "am făcut parte din echipa de salvamari de la Tabăra Năvodari, Constanța, obținând atestat profesional și calificativul F.B".

Silviu Iordache este și autorul a două cărți, conform propriului CV: "Provocări creative – descriptori de performanţă la limba română" apărută în 1999 la Editura Spiru Haret, Iaşi, și "Provocări ludice – jocul didactic centrat pe obiectivele curriculare ale învăţământului primar şi preprimar", Editura Spiru Haret, Iaşi.

În 2015 și 2016, Iordache a fost consilier la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, potrivit declarațiilor sale de avere. În acea perioadă, ministru era tot Sorin Cîmpeanu.

