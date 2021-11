Simona Halep, cuvinte de laudă pentru România. "Avem tot ce şi-ar putea dori cineva". Sportiva a dezvăluit şi meniul de Ziua Naţională

Simona Halep are numai cuvinte de laudă pentru România. Mâine va sărbători Ziua Naţională alături de echipă, la antrenamente, după care se va răsfăța cu preparatele tradiționale preferate.

„Sărbătoresc (n.r. – Ziua Națională) pe terenul de tenis, că mâine am antrenament. Dar împreună cu echipa poate mâncăm ceva bun. Mămăliguță cu brânză și smântână aș spune că e mâncarea mea preferată, pentru că mâncam des când eram copil. Îmi place și șoriciul", a spus Simona Halep pentru digisport.ro.

„O țară superbă. Avem tot ce ar putea să-și dorească cineva".

Simona Halep spune despre România că este o tară superbă pe care şi-a propus să o viziteze mai des. Același îndemn îl da tuturor subliniind că ţara noastră este tot ce ar putea să-și dorească cineva: "avem locuri multe, la munte, la plajă".

„Nu am vizitat țara prea mult și îmi pare rău. Am vrut să merg în Bucovina anul acesta, dar n-am apucat. Am început pregătirea și e greu să lipsesc câteva zile. Dar în viitorul apropiat vreau să vizitez toată țara. E o țară superbă, avem locuri multe, la munte, la plajă. Avem tot ce ar putea să-și dorească cineva. Spun mereu că oamenii sunt prietenoși. E un popor talentat, puțin negativist", a mai spus Simona Halep.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal