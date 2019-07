Sinteza zilei. Interviu-eveniment cu marea Virginia Ruzici

foto: captura Antena 3

Managerul Simonei Halep, fosta mare tenismenă Virginia Ruzici, a spus într-un interviu acordat jurnalistei Antena 3 Maria Coman, că a simțit că Simona Halep va câștiga turneul de la Wimbledon.

"În situația în care Simona aduce un asemenea titlu tenisului românesc și țării nu putem decât să fim cei mai fericiți de pe Pământ. De câteva zile suntem euforici, în echipă, și putem spune că ne-a făcut un cadou enorm.

Știam că va câștiga. Cu toată modestia am vazut că juca bine - am simțit că are toată încrederea, că se deplasează extraordinar. Deja după meciul cu Azarenka, a avut un meci dificil cu Buzărnescu din punct e vedere mental (...) și trecând de acest test am simțit că poate să căștige acest turneu", a spus Virginia Ruzici, în interviul acordat în exclusivitate pentru Antena 3.