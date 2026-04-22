Sistem unic în Europa: Alertele de persoane dispărute sau vreme extremă vor apărea pe sute de panouri publicitare din România

Este pentru prima oară în Europa când un astfel de sistem este folosit şi, dacă se va dovedi foarte util, ar putea fi adoptat şi de alte ţări.

Anunțurile de interes public despre persoane dispărute, evadate sau fenomene meteo extreme ajung acum mai ușor la populație. Sute de panouri publicitare din toată țara vor rula aceste mesaje în timp real. Este vorba despre un parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și o firmă privată de publicitate, prin care aceste anunțuri pot fi afişate în doar câteva secunde în spaţiul public. Sistemul este unic în Europa şi, dacă se va dovedi foarte util, ar putea fi adoptat şi de alte ţări.

Alertele de la Poliţie vor fi afişate pe 170 de panouri publicitare din toată țara. Astfel, timpul în care acestea ajung la populaţie va fi mult mai scurt. Noul parteneriat dintre MAI și compania publicitară face ca întreg procesul să dureze doar câteva secunde.

Este pentru prima oară în Europa când un astfel de sistem este folosit şi, dacă se va dovedi foarte util, ar putea fi adoptat şi de alte ţări.

„Sistemul este funcțional de la începutul anului. Până în prezent, au fost înregistrate 16 alerte, dintre care 12 au vizat situații de persoane dispărute. Din fericire, toate persoanele au fost găsite în siguranță. Pentru postări, colegii de la MAI, Poliție și Jandarmerie pot publica în timp real, în funcție de situațiile cu care se confruntă”, a explicat Monica Dajbog, purtător de cuvânt al MAI.

„Spotul video, imaginea sau alt tip de material generat de sistem este afișat timp de 10–15 secunde și apare la un interval de maximum 3 minute. Indiferent de numărul de reclame, acestea sunt integrate automat în sistem și respectă acest interval. Repetabilitatea este de aproximativ 20 de difuzări pe oră”, a completat Dio Boacă, CEO-ul companiei Phoenix Media.

Pe langa anunțurile cu persoane disparute, sunt rulate și mesaje privind restricții de trafic în zonă sau fenomene meteo extreme.

„Este foarte important în cazul fenomenelor meteorologice, deoarece știm foarte bine că acestea au fost foarte rapide și s-au dezvoltat într-un ritm alert. Astfel, mesajul vine în sprijinul cetățeanului, fiind transmis rapid pentru a-l informa și a-l ajuta să se adăpostească în situații de urgență”, a spus și Sergiu Gherman, directorul IGSU.

Parteneriatul dintre MAI și Phoenix Media a fost premiat anul acesta la Gala Smart City Industry Awards, pentru inovație în domeniul public, safety and health.