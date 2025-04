25 de ani de la primul transplant hepatic în România: 3.000 de pacienți încă așteaptă o șansă la o nouă viață

3.000 de români așteaptă un donator pentru a le fi salvată viața / Sursa foto: Getty Images

Bilanț alarmant în ziua în care se împlinește un sfert de secol de la primul transplant hepatic realizat în țara noastră. 3.000 de români așteaptă un donator pentru a le fi salvată viața. În acest context, medicii subliniază că organele donate de un pacient aflat în moarte clinică poate salva trei vieți.

În urmă cu 25 de ani, Timeea, o fetiță de doar un an, se zbătea între viață și moarte, după ce fusese diagnosticată cu o afecțiune gravă.

Medicii au reușit să o salveze în urma primului transplant cu fragment de ficat de la mamă la copil, efectuat în România. Astăzi, Timeea a terminat o facultate și a devenit mamă.

„Nu trebuie să primim transplantul ca și o moarte absolut deloc. Uitați-mă, trăiesc în fiecare zi de parcă nici n-am trecut prin-o boală atâta de grea de la o vârstă atât de fragedă”, a declarat Timeea Balogh.

Medicii au reușit să o salveze, în urma unui transplant hepatic, și pe Claudia, care avea să devină prima mamă din România supusă anterior unei astfel de operații.

„S-a recomandat transplantul ca ultima soluție salvatoare. Eu mă aflu printre puținii transplantați care am beneficiat de acest transplant oarecum foarte repede. În maximum trei luni am fost transplantată. La 5 ani după intervenția chirurgicală de transplant am rămas însărcinată și am adus pe lume primul copil născut de o pacientă transplantată hepatic”, a declarat Claudia Cojan.

Dacă în anii '90, România se număra printre țările europene fruntașe la numărul transplantelor hepatice, după 2015, frecvența acestor intervenții medicale a început să scadă. Anul trecut au fost efectuate doar 75.

„Bolnavii transplantați hepatic supraviețuiesc în termen lung și foarte lung. În acest 25 de ani, ați văzut pe unii dintre copii pe scenă, au devenit adulți și-au întemeiat familii și au, la rândul lor, copiii”,

a declarat Irinel Popescu, medic primar, chirurgie generală.

Medicii subliniază că diferența dintre viață și moarte poate fi făcută de românii care sunt de acord să își doneze organele dacă ajung în moarte clinică.