A crescut numărul şomerilor din România. Câţi oameni fără un loc de muncă are ţara noastră

Rata şomajului la nivel naţional a urcat la 3,29% în luna decembrie, cu 0,01 puncte procentuale peste nivelul din noiembrie, numărul şomerilor ajungând la 263.714 de persoane, informează miercuri Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), notează Agerpres.

Din totalul şomerilor înregistraţi, 61.155 au fost şomeri indemnizaţi şi 202.559 neindemnizaţi. În decembrie 2025, numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 3.416 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 2.120 de persoane faţă de luna precedentă.

Pe medii de rezidenţă, numărul şomerilor la finele lunii decembrie se prezintă astfel: 71.012 de şomeri provin din mediul urban şi 192.702 de şomeri provin din mediul rural.

Numărul şomerilor femei la 31 decembrie 2025 era de 126.571 de persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbaţi era mai mare, respectiv de 137.143 de persoane.

Cei mai mulţi şomeri aveau între 40 - 49 de ani (63.829), urmaţi de cei cu vârsta peste 55 ani (63.334), la polul opus aflându-se persoanele între 25 - 29 de ani (15.758).

Referitor la structura şomajului după nivelul de educaţie, şomerii fără studii şi cei cu nivel de educaţie primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (29,53%). Şomerii cu nivel de educaţie gimnazial reprezintă 34,07% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,80 %.