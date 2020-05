A dat statul în judecată pentru că l-a scos din carantină

După 15 zile, bărbatul a fost trimis acasă, însă acesta a depus plângere la Parchet. Acesta se plânge că, înainte de a ieși din carantinã, începuse sã se simtã rãu și i-a fost teamã sã meargã acasã sã nu-și îmbolnãveascã familia.

A cerut prelungirea carantinei cu încã douã sãptãmâni, dar a fost trimis acasã.

“Am fost în Grecia într-o cãlãtorie de afaceri. Am reusit sã închei câteva afaceri si, la întoarcerea acasã, am ajuns în carantinã institutionalizatã. Din pãcate, unii semeni ai nostri nu au înteles gravitatea rãspândirii acestei boli si au ales sã mintã pentru a se întoarce acasã, la familii, chiar dacã acest lucru i-ar fi pus si pe acestea într-un mare pericol. Ca exemplu, în autocarul în care m-am îmbarcat în Atena pentru a ajunge în România, au fost pasageri veniti din Italia, din zona rosie. La intrarea în tarã nu au declarat acest lucru asa cã au fost pusi în izolare la domiciliu. Din fericire, cei care au fãcut lucrul acesta nu au ajuns pânã la Vaslui si au rãmas în alte zone ale tãrii. În cazul meu, peste douã zile ies din carantinã dar nu stiu sigur dacã sunt sau nu purtãtor al acestui virus. Plus cã existã risc de îmbolnãvire si aici. Printre noi, este o persoanã trecutã de 60 de ani care, de câteva zile are simptome: nas înfundat, febrã, strãnut. A declarat celor care au grijã de noi aici, în carantinã, cã s-a înecat cu mâncare dar e putin probabil sã strãnuti de la asa ceva”, povestea bãrbatul, în timpul carantinei, potrivit vremeanoua.ro.