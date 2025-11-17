Ajutorul pentru încălzire 2025-2026: cererile pot fi depuse până în data de 20 noiembrie. Ce sume se dau

Publicat la 10:31 17 Noi 2025 Modificat la 10:32 17 Noi 2025

Sprijinul financiar este acordat numai persoanelor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate / Foto: Getty Images

Persoanele și familiile cu venituri mici pot depune până în data de 20 noiembrie cererile pentru ajutorul de încălzire, anunță, luni, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

Cererile și declarațiile pe propria răspundere se depun la primăria localităţii în a cărei rază se află locuinţa solicitantului, iar formularele pot fi descărcate de pe site-urile primăriilor, ale agențiilor județene de plăți și inspecție socială sau de pe site-ul ANPIS.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, iar suplimentul pentru energie se oferă lunar, pe tot parcursul anului.

Sprijinul financiar este acordat numai persoanelor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Astfel, venitul mediu net trebuie să fie până la 1.386 lei pe membru în cazul familiilor și cel mult 2.053 lei pentru persoanele singure.

Plata ajutoarelor este făcută de ANPIS, prin agențiile teritoriale. Pentru energia termică, gazele naturale și energia electrică, sumele sunt virate furnizorilor și scăzute direct din facturi.

În cazul combustibililor solizi sau petrolieri, banii aferenți sezonului rece sunt plătiți integral în luna decembrie sau proporțional, dacă cererea este depusă mai târziu.

Cuantumul ajutorului depinde de venit și tipul de încălzire. De exemplu:

Pentru energie termică centralizată: până la 100% compensație dacă venitul este sub 200 lei/persoană , scăzând gradual la 10% la plafonul maxim.

, scăzând gradual la 10% la plafonul maxim. Gaze naturale: 25-250 lei/lună .

. Energie electrică: până la 500 lei/lună .

. Combustibili solizi: 100-320 lei/lună.

Dacă venitul este sub 200 lei/persoană, compensația este integrală; între 200-440 lei, 80-90%; și așa mai departe.