Atenționare meteo! Cod galben de ceaţă, ploi şi burniţă în 23 judeţe

Foto: Pixabay

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, miercuri dimineaţa, o serie de atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, burniţă şi ploaie, care urmează să afecteze localităţi din 23 judeţe în orele următoare.



Până la ora 11:00, în judeţele Alba, Sibiu şi Mureş, ceaţa va determina reducerea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m şi se vor semnala, izolat, depuneri îngheţate, în timp ce, în judeţele Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud şi Maramureş se vor semnala burniţă şi ploaie care pe arii restrânse va depune polei.



Tot până la 11:00, în zona de munte de peste 1.800 metri a judeţelor Prahova, Argeş şi Dâmboviţa se vor semnala intensificări ale vântului cu rafale de 90...110 km/h care vor genera transport de zăpadă.



Avertizări Cod galben de ceaţă până la ora 10:00 au fost emise şi pentru judeţele Vâlcea, Olt şi Dolj, unde ceaţa va determina scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi va fi însoţită de ploaie slabă sau burniţă, dar şi pentru localităţi din Prahova, Argeş, Giurgiu, Dâmboviţa, Buzău, Teleorman, Ilfov şi Călăraşi.



Ceaţa şi burniţa vor afecta şi judeţul Galaţi până la ora 10:10, zona joasă a judeţului Caraş-Severin, şi judeţele Vaslui, Botoşani, Neamţ şi Iaşi.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore.