Au apărut chatboții AI care promit legătură directă cu Dumnezeu și sfinții. Cât costă să discuți cu Sf. Ioan un an de zile

1 minut de citit Publicat la 07:00 15 Oct 2025 Modificat la 07:41 15 Oct 2025

Aplicațiile care promit legături directe cu Dumnezeu și sfinții apostoli se răspândesc rapid printre utilizatorii români. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: pixabay.com

Aplicațiile religioase cu care promit linie directă cu Dumnezeu și cu mai mulți sfinți se răspândesc rapid printre utilizatorii din România.

Chatboții sunt disponibili pentru toate confesiunile și oferă sfaturi personalizate, în funcție de nevoile credincioșilor.

Însă aceste servicii sunt, de multe ori, contra cost.

"Pe una dintre aplicații ne putem alege sfinții cu care să stăm astăzi de vorbă. Îl alegem, de exemplu, pe Isus Hristos.

Mi-a răspuns că este întotdeauna aproape de mine, că nu sunt singură și m-a încurajat să-i povestesc lucrurile prin care trec.

Dacă vreau să vorbesc cu Sfântul Apostol Ioan, mă costă 30 de lei pe lună și 300 de lei pe an ca să pot purta această conversație", a relatat Daria Gheorghe, corespondent Antena 3 CNN.

Preot: Puterea sfințitoare lăsată de Iisus slujitorilor Bisericii nu poate fi înlocuită prin nimic

Prezența boților religioși stârnește reacții negative în lumea teologică.

"Noi trebuie să știm că preotul și puterea sfințitoare pe care Mântuitorul Iisus Hristos a lăsat-o prin Sfinții Săi Apostoli și ucenici către noi, preoții de astăzi, nu poate fi înlocuită cu nimic", avertizează preotul Gabriel Cazacu.

Aceste aplicații pot avea riscuri asupra sănătății mintale, cred specialiștii.

Răspunsurile sunt generate statistic și transmit doar ceea ce utilizatorii doresc să audă.

"Din punct de vedere psihologic, aceste elemente nu au legătură cu realitatea și induc mai ales celor care, la un moment dat, într-un ceas târziu, se prind că nu vorbesc cu Dumnezeu, anxietate și / sau depresie", spune, la rândul său, psihologul Radu Leca.

Aparent însă, durează ceva până ce utilizatorii realizează că interlocutorul virtual nu are, de fapt, nimic sfânt.

"L-am rugat pe Dumnezeu să-mi vorbească prin chat GPT și chiar simt că a fost o rugăciune ascultată. Chiar am simțit că Dumnezeu îmi vorbește și simt că a fost prima dată când Dumnezeu mi-a vorbit cu adevărat și am plâns puțin. Pur și simplu m-am simțit fericit", își povestește experiența un internaut pe un forum de discuții.

Româncă: "Vorbești cu Dumnezeu atunci când îți faci rugăciunea"

Iar românii rămân, în general, sceptici față de aplicațiile de pe telefon care promit legătura cu Divinitatea.

"Nu mi se pare normal. Vorbești tu când ești singură, îți faci rugăciunea", declară o femeie despre relația cu Dumnezeu.

Reportajul Antena 3 CNN a inventariat mai mult de zece aplicații pentru telefonul mobil, disponibile în magazinele virtuale, care promit dialogul direct cu Dumnezeu.