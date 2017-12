Cazul cutremurător al unei tinere care a murit fiindcă a fost refuzată cu cinism de medicul Mihai Lucan

În ziua în care Mihai Lucan era audiat la Bucureşti, Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT, a fost la mormântul Adinei Bleotu: „Sunt aici pentru că am promis acum mulţi ani, atunci când Adina Bleotu era în viaţă şi simţea umilinţele unui copil care se afla pe patul unui spital. Aştepta un transplant la ICUTR de la mama ei, era anul 2003. Atunci lucram ca asistent social la institutul condus cu mână de fier de profesorul Mihai Lucan. Adina avea nevoie de un transplant şi avea o mamă donator.

Din păcate, a dat peste un Menghele al medicilor din România, Mihai Lucan, care a spus mamei cu cinism că nu are suficient de mulţi bani. Mama l-a implorat, a început să plângă şi a venit la mine. M-am dus la profesorul Lucan şi l-am rugat să accepte să primească puţinii bani pe care-i strânsese femeia. O să vă întrebaţi de ce nu am căutat un procuror. Pentru că găsisem o lume în care pacienţii care aveau nevoie de un rinichi depindeau de un singur doctor. Dacă ei mergeau să-l reclame, exista riscul să nu mai existe altcineva care să le salveze copilul. Eu am făcut o strategie care mi-a făcut să-mi fie ruşine în faţa Adinei care m-a întrebat: „De ce sunt oamenii atât de răi, mama îmi oferă un rinichi, nu e destul?”, a spus Emanuel Ungureanu.

După lungi eforturi, fata a fost operată, dar și rinichiul mamei a cedat câțiva ani mai rârziu. În 2012, Adina Bleotu merge la clinica Lukmed, părinţii erau pregătiţi cu banii care ştiau că trebuie daţi pentru transplant. Lucan le-a dat sentinţa: „Ştiu cine sunteţi şi nu vreau să vă primesc”, potrivit adevarul.ro.