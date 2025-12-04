Cele mai populare subiecte pe care le-au căutat românii pe Google în 2025. În top 10 este Nicușor Dan

Cele mai populare subiecte pe care le-au căutat românii pe Google în 2025. În Top 10 este Nicușor Dan. Sursă foto: Getty Images

Păpuşa Labubu, kendama, idei de afaceri, dar şi trecerea în nefiinţă a unor persoane publice s-au aflat în topul căutărilor din 2025 pe Google, conform unei statistici publicate, joi, de către companie, informează Agerpres. "Nicuşor Dan, preşedintele ales, dar şi contracandidatul său din finala prezidenţială, George Simion, precum şi prezenţa la vot sunt în top 10 al căutărilor românilor pe Google în 2025", se mai arată în comunicat.

"Alegerile prezidenţiale din primăvară au avut un impact major asupra căutărilor românilor în 2025. Nicuşor Dan, preşedintele ales, dar şi contracandidatul său din finala prezidenţială, George Simion, precum şi prezenţa la vot sunt în top 10 al căutărilor românilor pe Google în 2025. Trecerea în nefiinţă a unor persoane publice a fost alt declanşator a unor vârfuri de căutări.

Moartea lui Ion Iliescu, fost preşedinte al României şi personaj politic important al deceniilor post-comuniste, a fostului Papă Francisc sau asasinarea lui Charlie Kirk, personalitate media şi activist politic conservator din Statele Unite, au dus la un interes ridicat în căutările pe Google în ţara noastră. Topul celor mai populare căutări ale românilor în 2025 este completat de momente precum meciul dintre FSCB şi PAOK Salonic, emisiunea Insula iubirii sau lansarea noului iPhone", se arată în comunicat.

În acelaşi timp, Labubu, o jucărie de pluş populară în toată lumea şi generatoare de controverse, a generat un trend în căutările românilor pe Google, în 2025. Astfel, controversele şi fascinaţia din jurul păpuşii Labubu i-au determinat pe români să-l întrebe pe Google: "Cum arată Labubu?".

"Nu a fost singura jucărie "trendy" de anul acesta în România: kendama a înregistrat o creştere foarte mare în căutări, chiar dacă nu a intrat în top 10. La categoria "Filme", Nosferatu este cel mai popular în căutările pe Google în 2025. Singurul film românesc din top 10 de anul acesta este "Cravata galbenă", pe locul 3. În materie de seriale, "Squid Game" a fost cel mai popular în căutările românilor pe Google", notează sursa citată,

Pe lista târgurilor de Crăciun cu cele mai importante creşteri în căutări, anul acesta, se află cele din străinătate (Viena şi Budapesta), care le depăşesc pe cele mai populare din România (Bucureşti şi Craiova).

De asemenea, între reţelele cele mai populare în căutările pe Google în 2025 se remarcă cele legate tradiţional de sărbătoarea Paştelui, respectiv: drob, friptură de miel şi pască.

Printre întrebările adresate de către români pe motorul de căutare s-au aflat, în acest an, "Cum se alege Papa" sau "Cum a votat diaspora", în ton cu evenimentele anului 2025.

Ce idei au căutat românii pe Google în 2025

În materie de "Idei", românii au căutat "idei de tatuaje bărbaţi", de "ciorbă" sau chiar "idei de afaceri la ţară". Totodată, educaţia în domeniul Inteligenţei Artificiale a fost pe lista preocupărilor din acest an a românilor, fiind consemnat un interes ridicat pentru "olimpiada de inteligenţă artificială" şi "curs inteligenţă artificială".

Căutările anului 2025, pe Google, sunt realizate pe mai multe categorii şi urmăresc să surprindă trenduri de căutare din România în anul care tocmai se încheie.

Listele cuprind căutările "trending" pe google.com, computer personal sau mobil, care au înregistrat o creştere lunară de peste zece ori în 2025 faţă de 2024. Perioada de referinţă este 1 ianuarie 2025 - 3 decembrie 2025.

De asemenea, Google utilizează instrumente interne care permit analize complexe suplimentare, fiind eliminate spamul, căutările de navigare şi cele care se repetă.