Condimente Knorr și Delikat sunt retrase din magazine, după o decizie a producătorului. Ce ar putea conţine pachetele

1 minut de citit Publicat la 09:09 10 Noi 2025 Modificat la 09:09 10 Noi 2025

Condimente Knorr și Delikat sunt retrase din magazine. foto: Getty Images.com

Compania Unilever a anunţat că retrage de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Knorr şi Delikat. Unele pachete din aceste condimente pot conţine fragmente de metal şi cauciuc şi nu sunt adecvate pentru consum. Produsele indicate sunt retrase din magazinele în care sunt comercializate.

”Unilever desfăşoară activităţile sale de producţie conform celor mai înalte standarde internaţionale de calitate şi siguranţă, iar orice abatere de la aceste norme este tratată cu maximă seriozitate şi responsabilitate.

Astfel, Unilever a decis să retragă de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Delikat Borş Magic cu legume, Knorr – punga magică - condimente pentru porc cu usturoi şi afumătură, Knorr supă cu pui cu tăiţei şi Knorr fix pentru pui crocant cu usturoi”, a transmis Unilever într-un comunicat.

Pachete din produsele amintite pot conţine fragmente de metal şi cauciuc şi, prin urmare, nu sunt adecvate pentru consum.

Ce produse sunt vizate de retragere

"Delikat Borş Magic cu legume – Lotul 528003C93, Data de valabilitate până la 31.10.2026;

Knorr pungă magică, condimente pentru porc – Loturile 528630C93 şi 528730C93, Data de valabilitate până la 31.01.2027;

Knorr supă cu pui cu tăiţei – Lotul 527810C93, Data de valabilitate până la 31.10.2026;

Knorr fix pentru pui crocant cu usturoi – Lotul 528008C93, Data de valabilitate până la 30.04.2027”.

Ce pot face clienţii

Unilever le-a transmis clienţilor care au cumpărat aceste produse că pot fi returnate în magazine:

”Dacă deţineţi unul sau mai multe pachete de Delikat Borş Magic cu legume, Knorr – punga magică - condimente pentru porc cu usturoi şi afumătură, Knorr supă cu pui cu tăiţei şi Knorr fix pentru pui crocant cu usturoi, din loturile menţionate, vă rugăm să nu îl consumaţi şi să îl returnaţi în magazinul de unde l-aţi cumpărat pentru a primi banii înapoi – sau să contactaţi Serviciul pentru Clienţi la: 0800 150 150. Pentru orice întrebări sau comentarii, vă rugăm să contactaţi Serviciul pentru Clienţi la: 0800 150 150”.