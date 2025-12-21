Cum să refuzi oamenii fără să te simți vinovat. Învață să spui „nu” atunci când nu vrei să faci ceva

Perioada sărbătorilor de iarnă ar trebui să fie plină de bucurie, dar pentru mulți dintre noi vine la pachet cu responsabilități, presiuni sociale și o avalanșă de invitații la petreceri sau evenimente la care, în realitate, nu vrem să mergem.

Acceptarea unor lucruri pe care nu ne dorim cu adevărat să le facem e o experiență comună. Poate apărea sub forma unor reacții fizice - un nod în stomac, gura uscată sau chiar un ritm cardiac crescut.

Dr. Xand și Dr. Chris van Tulleken, gazdele podcastului de wellness What's Up Docs al BBC, spun că au simțit asta pe propria piele.

„Amândurora ni se întâmplă să ni se taie vocea. E atât de greu să spui: «de fapt, nu vreau să fac asta. Nu vreau să particip la ceva doar pentru că se așteaptă toți să mergem»”, mărturisește Dr. Xand în cadrul What's Up Docs.

Dar a ne obișnui să spunem „nu” ar putea fi primul pas spre a recăpăta controlul asupra propriilor vieți.

„Indiferent că ai opt ani sau 80, să spui nu și să îți susții convingerile e foarte important pentru sănătatea ta mintală”, adaugă el.

Specialista în științe comportamentale, Dr. Sunita Sah, propune trei strategii care ne pot ajuta să devenim mai buni la acest lucru.

1. Acceptă că este în regulă să spui „nu”

Să spui nu poate fi inconfortabil. Mulți am crescut cu ideea că trebuie să facem ce ni se spune, iar ca adulți ne este greu să încălcăm tiparele învățate.

„Asociem complianța cu binele și opoziția cu ceva rău”, explică Dr. Sah. „Copiii sunt învățați să fie obedienți, dar au nevoie și de exerciții de opoziție sănătoasă”.

Schimbarea felului în care privim refuzul este esențială. Dacă îl vedem ca pe un act pozitiv, care ne ajută să luăm decizii mai bune, ne poate fi mult mai ușor să îl practicăm.

„A te opune înseamnă să acționezi în acord cu valorile tale reale, mai ales atunci când ești presat să procedezi altfel”.

Când decizi dacă să spui da sau nu, întreabă-te dacă nu cumva te îndepărtezi de propriile valori. Aceste valori sunt adesea exprimate în cuvinte simple, dar puternice: integritate, compasiune, echitate. Problema e că le trăim greu în viața de zi cu zi.

Primul pas este să le definim clar. „Dacă le notăm undeva, studiile arată că avem mult mai multe șanse să acționăm în acord cu ele”, spune Dr. Sah.

2. Cere timp

Dacă nu trebuie să răspunzi pe loc, cere timp. Dr. Sah subliniază cât de important este să ne obișnuim cu această pauză.

Formulări precum „Lasă-mă să mă gândesc” sau „Îți răspund în scurt timp” funcționează excelent pentru a crea un răgaz în care să evaluăm dacă ne dorim cu adevărat să acceptăm.

„În orice situație de negociere sau convingere, e util să pui puțină distanță - fizică sau psihologică - între tine și persoana care îți cere ceva. Putem crea distanță psihologică vorbind cu noi înșine: «Vrei cu adevărat să faci asta?»”, explică ea.

Și distanța fizică poate fi de ajutor. A lua decizia în privat ne oferă libertatea de a ne răzgândi fără presiune.

3. Exersează cu cineva

Dacă ți-e greu să spui nu, exercițiul în situații cu miză mică poate face minuni. Luăm decizii zilnic, iar multe sunt mărunte: o invitație la vecini, împrumutarea unui obiect, o conversație cu un agent de vânzări. Toate pot fi contexte bune pentru a practica un refuz sănătos.

„Nu e un gest spectaculos de insubordonare, nu e ca și cum îl înfrunți pe șeful sexist sau rasist. Dar aceste mici acte de protejare personală sunt necesare”, spune Dr. Xand.

„Putem învăța din situațiile în care ne-a fost mai ușor să spunem nu și să ne întrebăm ce a făcut lucrul acela mai simplu. Apoi putem folosi acele mecanisme și în alte contexte”, completează Dr. Sah.

Iar atunci când apare o situație cu adevărat importantă, în care un „da” ar încălca ceva esențial pentru tine, vei avea mult mai multă încredere să spui „nu”.