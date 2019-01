După 11 ani de muncă în străinătate, o femeie s-a întors în țară. Constatarea amară după ce a vrut să se angajeze: „Rușine, România!”

Foto: Facebook

Elena Munteanu s-a întors în România după 11 ani petrecuţi în străinătate. A dorit să se angajeze ca educator la o creşă din Târgu Jiu, dar a aflat că nu are studii corespunzătoare.

Elena are studii superioare, dar pentru a participa la concurs se solicita un document din care să rezulte că este specializată în educator-puericultor, care se obţine în urma unui curs cu o durată de numai şase săptămâni. Elena Munteanu susţine, într-o postare pe Facebook, că a activat în învăţământ şi a obţinut chiar două grade didactice.

Cu toate acestea, dosarul ei a fost respins şi nu a putut să participe la concurs: „Ruşine, România! M-am întors acasă, în ţara mea, dupa 11 ani de muncă chinuiţi printre străini, cu gandul şi dorinţa de a sta împreună cu copiii şi nepotelul meu pentru totdeauna! Am căutat locuri de munca la stat. Am găsit într-un final publicate pe site cinci locuri de educator-puericultor. Am mers la institutia în cauză pentru depunerea dosarului de înscriere, dar nu am putut continua, deoarece prima condiţie era de a avea un certificat, o adeverinţă pe specializarea educator-puericultor. Nu erau suficiente studiile pedagogice pe care le aveam pe specializarea de educator şi nicidecum studiile superioare cu durata anilor. Era mai important acel curs de «doi bani», cu durata de doar şase săptămâni, făcut mai mult la distanţă şi tocmai la Timisoara. Mirarea a fost ca nici acolo nu m-am putut înscrie, deoarece îmi trebuiau doar studii medii, doar un liceu cu o oarecare calificare. Puteam să mă înscriu doar cu o declaraţie pe propria răspundere că nu am studii pedagogice şi nici superioare. Şi întreb eu acum, oare este corect aşa ceva? Un astfel de curs, cu o durată aşa mică şi făcut de formă este mai important? Are mai multă pedagogie care este necesară în acest loc de muncă o persoana cu doar un acel curs? Oare calificarea mea cu Colegiul de Învăţător-Educator la universitate cu durată de patru ani şi două grade didactice obţinute în învăţământ, vechimea de 11 ani la catedră erau de «Respins»?“, a scris femeia pe Facebook, potrivit Adevarul.