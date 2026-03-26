Guvernul a adoptat normele prin care siderurgiștii de la Combinatul Liberty Galați își vor primi salariile restante

Aproximativ 3.000 de angajați ai Combinatului Siderurgic Liberty Galați ar urma să își primească salariile restante, aferente ultimelor patru luni, după ce Guvernul a adoptat joi o serie de măsuri legislative în acest sens. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, notează Agerpres.

În ședința de Guvern au fost aprobate normele metodologice de aplicare a modificărilor aduse Legii nr. 200/2006, prin care Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale devine accesibil și pentru achitarea salariilor restante ale siderurgiștilor.

„Vești importante de la Guvern privind plata salariilor restante către siderurgiștii gălățeni. Mă bucur că, măcar acum, în al 12-lea ceas, s-au găsit soluții pentru a urgenta plata salariilor restante către siderurgiștii gălățeni. În ședința de Guvern de astăzi s-au făcut pași concreți pentru definitivarea procedurilor legislative necesare pentru ca plățile restante să fie, în sfârșit, deblocate. Au fost aprobate normele metodologice de aplicare a HG de modificare a Legii 200/2006, astfel încât Fondul de Garantare să poată fi accesat și pentru plata salariilor siderurgiștilor”, a declarat Costel Fotea.

Tot joi, executivul a aprobat și criteriile de identificare a operatorilor economici de interes strategic din aria Ministerului Economiei – o decizie considerată esențială pentru protejarea industriei siderurgice și a miilor de locuri de muncă din Galați.

Pe baza acestor norme, Liberty Galați urmează să fie declarată oficial, printr-o viitoare hotărâre de Guvern, obiectiv de interes strategic național, condiție necesară pentru ca Ministerul Muncii să poată efectua plățile.

„Având aceste norme și criterii clar stabilite, Liberty Galați va fi declarată oficial, printr-o viitoare Hotărâre de Guvern, drept obiectiv de interes strategic la nivel național, astfel încât Ministerul Muncii să poată face plățile către siderurgiști. Mă bucur că eforturile noastre nu au fost în zadar! Voi insista în continuare ca banii pentru salariile restante ale siderurgiștilor să fie virați cât mai repede. Mulțumesc în mod special vicepremierului Marian Neacșu și Comitetului interministerial pentru implicarea în găsirea de soluții la problemele siderurgiștilor gălățeni, precum și premierului Ilie Bolojan pentru susținerea acestor măsuri”, mai spune președintele CJ Galați.

Potrivit lui Fotea, declararea combinatului drept obiectiv de importanță strategică națională ar contribui la rezolvarea mai multor probleme majore: plata salariilor restante, asigurarea securității energetice și relansarea activității siderurgice.

Combinatul, fost Sidex, a fost preluat în 2019 de grupul britanic Liberty Steel, parte a GFG Alliance, după ce aparținuse ArcelorMittal.

Planurile de investiții și modernizare anunțate la acea dată nu s-au concretizat pe deplin, activitatea fiind afectată de o serie de crize succesive: pandemia de COVID-19, falimentul Greensill Capital – principalul finanțator al GFG Alliance –, precum și criza energetică europeană agravată de conflictul din Ucraina, care a generat costuri de producție mult mai mari.

În 2024, Liberty Galați a intrat în procedura de concordat preventiv pentru restructurarea datoriilor. Situația s-a deteriorat și mai mult la finalul lui 2024 și începutul lui 2025, când s-au acumulat restanțe salariale de mai multe luni, iar combinatul a fost amenințat cu debranșarea de la rețeaua electrică.

Luna trecută, autoritățile centrale au constituit un comitet interministerial pentru gestionarea crizei, iar Guvernul și-a asumat sprijinirea salvării și relansării platformei siderurgice.