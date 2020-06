Imagini cutremurătoare: Și-a ținut fiul în căldură dezbrăcat, ținut în lanțuri și legat de copac. Tratamentul inuman al unei mame

Iar cea care îl ţine în aceste condiţii este chiar mama lui.Femeia spune că este pentru prima oară când l-ar fi legat, dar vecinii susţin contrariu. Oroarea a fost descoperită de asistenta primăriei din comună.

Persoana, pericol pentru familie!

”În jurul orei 12:00 am fost sunat de de către asistenta socială, care era împreună cu asistetntul emdical comunitar, pe teren. M-am prezentat la fața locului, am sesizat atât poliția cât și salvarea. Am găsti persoana legata de lanț, de un copac.

Ulterior am aflat că a fost legat de mama sa, care culmea e și asistent personal.

Nu am auzit acum prima dată, persoana e în evidențele noastre din 2009, noi personal trecem la aceste persoane pentru a-i verifica. Noi am dorit instituționalziarea acestei persoane, avem documente în acest sens.

Această persoană reprezintă și un pericol în familie. Nu e o persoană recalcitrantă, dar sunt perioade când nu conștientizează absolut nimic. Aruncă hainele de pe el. Mama nu acordă sprijinul pe care ar trebui să îl acorde.

Avem răspunsuri de la DGSAPC Vaslui că nu sunt locuri pentru moment, într-un centru. Mama lui l-a legat ca să nu plece de acasă, așa ne-a spus.”, a spus edilul Cozmești, pentru Antena 3.