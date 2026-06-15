INS: Rata şomajului a crescut în 2026, faţă de finalul anului 2025. 27,4% dintre şomeri sunt tineri cu vârste între 15 şi 24 de ani

1 minut de citit Publicat la 12:04 15 Iun 2026 Modificat la 12:04 15 Iun 2026

INS: Rata şomajului a crescut în 2026, faţă de finalul anului 2025. Sursa foto: Getty Images

Institutul Naţional de Statistică (INS) informează că, în primul trimestru din 2026, rata şomajului, în România, a fost de 6,5%, în creştere cu 0,2%, comparativ cu trimestrul 4 din 2025. 27,4% dintre românii fără job sunt tineri cu vârste între 15 şi 24 de ani.

În trimestrul I 2026, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 68,5%, valoare egală cu cea înregistrată în trimestrul anterior.

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul I al anului 2026, de 62,6%, valoare egală cu cea înregistrată în trimestrul IV 2025. Rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,0%, faţă de 53,9% la femei) şi la persoanele din mediul urban (69,5% faţă de 55,3% în mediul rural).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 16,5%.

Rata şomajului în trimestrul I 2026 a fost de 6,5%, în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de cea ȋnregistrată în trimestrul IV 2025.

Pe sexe, valorile ratei şomajului au fost egale (6,5% atât la bărbaţi, cât și la femei), iar pe medii rezidenţiale ecartul a fost de 6,8 puncte procentuale (10,3% în mediul rural, faţă de 3,5% în mediul urban).

Pe grupe de vârstă, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (27,4%) în rândul tinerilor (15-24 ani).