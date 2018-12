Adrian Ursu și Oana Zamfir au prezentat în emisiunea „Exces de putere” un caz cutremurător din perspectiva implicării a șase instituții.

Pe 22 aprilie 2011, din România pleacă o aeronava privată pentru a extrăda un condamnat, Nicolae Popa. Ar fi trebuit să fie ceva banal, însă cetățeanul era „un trofeu”, fostul șef al FNI.

A cerut Laura Codruța Kovesi mită din partea lui Sebastian Ghiță? A fost spălare de bani? - Sunt acuzații grave pe care le investighează acum procurorul Adina Florea.

Comunicările oficiale ale Ministerului de Interne

- Achiziția este efectuată de MAI, în condițiile în care Ministerul nu are nici atribuții, nici capitol bugetar pentru așa ceva.

- Aeronava s-a închisriat în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

- „Prețul final a reprezentat contravaloarea serviciilor de închiriere aeronavă pe ruta stabiltă (București - Jakarta și retur), cu două opriri de alimentare, inclusiv taxele și comisioanele aferente.”

- Pe 11 aprilie e încheiat și aprobat de ordonatorul principal de credite - MAI raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție. Fără atribuie și fără capitol bugetar. În aceste condiții, pe o chiziție derulată de MAI, plata o face o altă entitate, alt ordonator de credite, IGPR!!!

- IGPR cere în 13 aprilie MAI suplimentarea bugetului instituției pentru închirierea aeronavei, cu suma de 235 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională”, Titlul II „Bunuri și servicii”, articolul bugetar 20.06.02 „Deplasări în străinătate”.

Procurorul care a însoţit-o pe Laura Codruţa Kovesi în delegaţia din Jakarta când s-a bătut în cuie repatrierea lui Nicolae Popa a fost audiat, vineri, la Parchetul General.

„Cunosc foarte multe aspecte legate de demersurile premergătoare ale lui Kovesi în vederea extrădării lui Nicolae Popa. Concluzia este implicarea politicului în domeniul Justiției. Kovesi era la ordinele lui (n.r. - Traian Băsescu). A executat niște ordine pe care eu le cunosc”, a spus Angela Nicolae, procurorul care a mers cu Kovesi în Indonezia, pentru a îl aduce în țară pe Nicolae Popa.

„A fost o festivitate a extrădării mele. A fost o extrădare. Eu am și prezentat documentul de predare-primire. Am aflat și eu că și pentru persoanele în funcție a fost un bust de carieră „capturarea infractorului internațional Nicolae Popa”. În avion am urcat lângă doi ofițeri Interpol și mai erau încă două persoane. Una semăna izbitor cu domnul Nicolae Iacob. A spus că nu este domnul Iacob, s-a prezentat ca fiind translator și a mai fost și un medic. Nu a mai existat o altă persoană. Mai era și un însoțitor de zbor. Probabil că translatorul s-ar putea să nu fi fost translator”, a spus Nicolae Popa, fost director FNI, în exclusivitate pentru Antena 3.