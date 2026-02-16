Ministrul Muncii, despre fraudele cu certificate de dizabilități: S-a vorbit de o vamă în care 11 vameși aveau încadrare de handicap

Foto: Inquam Photos/Pana Tudor

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la Antena 3 CNN, luni seară, că s-au făcut mii de reevaluări în privința persoanelor cu dizabilități și că s-au descoperit 3.194 de „certificate de neîncadrare”, adică persoane care fuseseră încadrate „abuziv, greșit, poate ilegal” ca având o dizabilitate. Ministrul Manole a spus și că urmează ca aceste dosare să meargă la Parchet.

„Să contextualizăm – România are undeva la peste 6,5% din populație persoane cu dizabilități. Media în UE este de 16%. Deci, România nu este o țară excesivă din acest punct de vedere dar este o țară care are fraudă în acest domeniu și frauda a făcut obiectul controalelor și sub ministrul Budăi și sub Simona Bucura-Oprescu și acum și va continua.

E vorba de o categorie de reevaluări după noul ordin privind criteriile de dizabilitate. Aș insista pe două cifre – una, 3194 certificate de neîncadrare dar și 4036 grad superior, adică persoane neîndreptățite în trecute și care au fost încadrate greșit și în defavoarea lor. 3194 de oameni în mod abuziv, greșit, poate ilegal, dar asta nu poate să stabilească Ministerul Muncii, aveau certificat deși nu era cazul.

A vorbit domnul Bolojan despre o vamă de unde cred că 11 vameși aveau toți grad de încadrare în handicap. Am avut corpul de control acolo, am făcut tot ce am putut, dar e ceva ce nu am putut să facem și am transmis mai departe la Parchet. Acela va deveni un dosar și trebuie să știe toți cei care au abuzat de acest în mod intenționat și voit că documentele de la corpul de control al Ministerului Muncii sau al Agenției Naționale pentru Persoane cu Dizabilități nu se opresc la corpul de control, merg la Parchet”, a spus Florin Manole la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă cei care au abuzat de sistem pentru a obține ilegal un astfel de certificat vor ajunge pe mâna procurorilor, Manole a răspuns: „Cu certitudine”.