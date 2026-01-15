O profesoară din Spania care a predat în România, şocată de ce a găsit la noi: Elevii dorm în clasă, intră ies când vor, comandă Glovo

O profesoară din Spania care a predat 3 ani şi la un liceu bilingv din România a povestit cât de şocată a fost de nivelul scăzut de civilizaţie pe care l-a găsit în sistemul educaţional de la noi. Ea s-a plâns atât de atitudinea elevilor, cât şi de cea a părinţilor. "O dată, o mamă mi-a scris la 23.30, întrebând de ce fiica ei a primit nota 7", iar o elevă a venit la catedră și i-a spus că livratorul i-a adus mâncarea și trebuie să meargă să o ridice. "S-a întors cu meniul KFC și a mâncat în clasă", a afirmat profesoara Carmen pentru canalul de YouTube "Fortfast WTF", al unui influencer spaniol.

Cadrul didactic spaniol care a avut o experienţă şi la liceul din România a amintit şi cum elevii şi părinţii au luat-o la rost pentru notele mai mici pe care le-a dat. "Dacă le dai un 7, elevii se vor simți de parcă le-ai fi dat un 2. Părinții te vor căuta ca să vorbească cu tine. De fapt, o mamă mi-a şi scris la ora 23.30, ca să mă întrebe de ce fata ei a primit un 7", a povestit profesoara.

Ea a descris şi ce se întâmpla în timpul cursurilor: "Poți să stai cu telefonul în clasă și nu se întâmplă nimic. Poți să dormi în clasă și tot nu se întâmplă nimic. De exemplu, o fată a mâncat în clasă. Mi-a spus că i-a venit comanda şi că trebuie să iasă. S-a întors cu meniul KFC și a mâncat în clasă. Nivelul de exigență în România este extrem de scăzut. Cred că au fost iarăși pe ultimul loc în raportul PISA".

Profesoara din Spania a povestit că românii au făcut-o "comunistă": "Mi-au spus că sunt o comunistă. Uneori, le-am mai dat şi câte un 4. Se uitau la mine supărați și spuneau: comunistă, comunistă".

Fostul ministru al Educaţiei a dat vina pe profesori

Lipsa de pregătire a profesorilor din România reprezintă principala cauză a analfabetismului funcțional din țara noastră, a declarat fostul ministru al Educației, Daniel David, în luna noiembrie. El a mai arătat că există o legătură între analfabetismul funcțional și teoriile conspirației promovate în mediul online, inclusiv de către cadre didactice.

„Profesorii trebuie să înțeleagă că, dacă ai un astfel de coleg (conspiraționist - n.r.), îți strică imaginea, strică imaginea școlii. Trebuie să luăm atitudine împotriva acestui lucru”, a spus ministrul David.

Daniel David mai spusese că actul educațional trebuie centrat pe elev și că, în acest moment, sistemul de educație nu e eficient în a-i atrage pe elevi să învețe.

„Noi nu am mai transferat în actul educațional competențe. Actul educațional ar trebui centrat pe elev, iar în această centrare, elementul fundamental e formarea de competențe. Nu suntem eficienți.

Cei care vin la școală, când văd un curricululm neatractiv, metode depășite de predare, manuale care nu îi încurajează, nu au cum să dobândească aceste competențe și ajung în zona de analfabetism funcțional”, a precizat fostul ministru al Educației, care, în decembrie, afirmase şi că "sunt mai multe acțiuni de prevenire a abandonului școlar. Eu, ca psiholog, am încercat să găsesc și oportunități, în orice criză există si oportunități. Am orientat cele două ore suplimentare pe învăţare remedială. Avem mereu probleme la testele Pisa, dar nimeni nu face nimic ca acei copii sa înțeleagă aceste teste".