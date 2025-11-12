Daniel David: Profesorii sunt principala cauză a analfabetismului funcțional. „Toate acestea arată eșecul educației”

2 minute de citit Publicat la 18:48 12 Noi 2025 Modificat la 18:50 12 Noi 2025

Daniel David: „Analfabetism funcțional înseamnă că tu nu înțelegi cum funcționează lumea fizică, chimia, nu înțelegi biologia, ajungi să crezi că constelațiile îți influențează destinul”. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Lipsa de pregătire a profesorilor din România reprezintă principala cauză a analfabetismului funcțional din țara noastră, a declarat miercuri ministrul Educației, Daniel David. Ministrul a mai arătat că există o legătură între analfabetismul funcțional și teoriile conspirației promovate în mediul online, inclusiv de către cadre didactice.

„Profesorii trebuie să înțeleagă că, dacă ai un astfel de coleg (conspiraționist - n.r.), îți strică imaginea, strică imaginea școlii. Trebuie să luăm atitudine împotriva acestui lucru”, a spus ministrul David.

Daniel David a arătat că actul educațional trebuie centrat pe elev și că, în acest moment, sistemul de educație nu e eficient în a-i atrage pe elevi să învețe.

„Noi nu am mai transferat în actul educațional competențe. Actul educațional ar trebui centrat pe elev, iar în această centrare, elementul fundamental e formarea de competențe. Nu suntem eficienți (...) Cei care vin la școală, cînd văd un curricululm neatractiv, metode depășite de predare, manuale care nu îi încurajează, nu au cum să dobândească aceste competențe și ajung în zona de analfabetism funcțional”, a precizat ministrul Educației, în cadrul unui podcast Salvați Copiii.

„Analfabetism funcțional înseamnă că tu nu înțelegi cum funcționează lumea fizică, chimia, nu înțelegi biologia, ajungi să crezi că constelațiile îți influențează destinul”, a spus ministrul David. „Toate acestea arată eșecul educației”.

Ministrul Educației a prezentat un plan cu o nouă „logică curriculară” menită a reduce „drastic” analfabetismul funcțional în următorii 4 ani.

„Dacă începem în 2026-2027 mă aștept ca prima generație peste 4 ani să arate mult mai bine sub aspectul comp dob decât ce avem în acest moment”, a spus ministrul David.

Întrebat cât sunt responsabili profesorii de nivelul de analfabetism funcțional din rândul elevilor, Daniel David a precizat:

„Nu vreau să spun 100%, dar cea mai mare parte. Până la urmă, copiii vin cu un nivel de inteligență și un nivel de creativitate normale, ca să spun așa. Este treaba profesorilor ca, pornind pe o normalitate a copiilor, să le transferi acele competențe. N-ai pe cine să pui responsabilitatea, decât pe cadrele didactice. Și asta e valabil și în preuniversitar și nu vreau să-i scutesc și pe cei din învățământul superior – când dăm greș și noi avem un abandon școlar destul de mare și este tot, ca să spun așa, un rol important pe care îl are universitatea și profesorii”, a afirmat ministrul. „Dacă-l ai pe copil în școală și tu l-ai primit în clasa a V-a și ai lucrat cu el până în clasa a VIII-a, și în clasa a VIII-a la testele PISA sau la TIMSS el apare în zonă de analfabetism funcțional, fiind la școală… Păi nu vă supărați, cine este de vină?”, s-a întrebat ministrul Educației.