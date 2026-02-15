Polițistul care a amendat un pompier care mergea la o intervenție e „cercetat disciplinar”. IPJ Galați: „Regretăm contextul creat”

Un pompier voluntar din localitatea Drăgușeni a fost sancționat contravențional cu amendă de 3.037,5 de lei și suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile, după ce ar fi folosit dispozitive luminoase și sonore neautorizate. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/Mălina Norocea

Polițistul care l-a amendat cu peste 3.000 de lei pe un pompier voluntar, aflat în deplasare către o intervenție la un incendiu, este cercetat disciplinar, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați, preluat de Agerpres.

„Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Galați a analizat circumstanțele situației în care un pompier voluntar, aflat în deplasare către o intervenție, a fost sancționat contravențional. Pentru clarificarea tuturor aspectelor, au fost dispuse verificări interne. În urma primelor verificări efectuate, prin raportare la principiile, etica și deontologia profesiei de polițist, conducerea instituției a dispus declanșarea cercetării disciplinare prealabile față de polițistul în cauză”, au transmis reprezentanții IPJ Galați.

De asemenea, conducerea IPJ adaugă „că regretă contextul creat și reafirmă preocuparea constantă pentru respectarea cadrului legal, responsabilitate profesională și cooperare instituțională, în interesul cetățenilor”.

Un pompier voluntar din localitatea Drăgușeni a fost sancționat contravențional cu amendă de 3.037,5 de lei și suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile, după ce ar fi folosit dispozitive luminoase și sonore neautorizate, a informat, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați.

Precizările au fost făcute de IPJ Galați, joi, în urma apariției în spațiul public online a unor informații potrivit cărora „un pompier voluntar din localitatea Drăgușeni, județul Galați, a rămas fără permisul de conducere în timp ce se deplasa la o misiune”.

„La data de 3 februarie, în jurul orei 15:30, un echipaj din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Rădești, care se deplasa la un eveniment în satul Căuești, a depistat în trafic, pe DJ 251J, un autoturism condus de un bărbat, de 56 de ani, din localitatea Drăgușeni, care circula dinspre localitatea Fundeanu către Căuești. Conducătorul autoturismului respectiv nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliție, respectiv obligația de a opri sau de a facilita trecerea acesteia, și ar fi avut montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre și un dispozitiv sonor, similare celor utilizate de poliție, jandarmerie sau ambulanță, fără a avea dreptul legal de a le folosi, conform Criteriilor de performanță din 2024 privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență”, a transmis IPJ Galați.