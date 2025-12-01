Povestea brazilianului care a venit în România în vacanță și nu a mai plecat. De 17 ani are „suflet de român”

Banto Dos Santos trăiește în România de 17 ani. Foto: Antena 3 CNN

Este brazilian, dar cu suflet românesc. Banto Dos Santos trăiește în România de 17 ani, a obținut cetățenia și și-a întemeiat o familie aici. De ziua națională, el și fiica lui, Sarah, transmit românilor un mesaj simplu: să fie mai buni.

Banto Dos Santos a venit pentru trei luni în România și s-a îndrăgostit de țara noastră.

Banto Dos Santos: Sărbătorim 1 decembrie, Ziua Națională a României și de fiecare dată eu spun mândru că sunt român. Da, un român mai bronzat, mai ciocolatiu. Dar nu asta contează, pentru că sufletul e la fel. Am construit o familie frumoasă de trei copii si nevastă-mea mă învăța ce înseamnă să fii român prin tradiții, respect și asta fac bine și mă duc mai departe să duc tradițiile mai departe.

A învățat limba română citind și scriind, iar după doar doi ani vorbea deja fluent.

Banto Dos Santos: Dumnezeu cel bun a trimis-o pe soția mea în Brazilia acum 17 ani și ca o invitație a zis: vii in România pentru trei luni? Și am zis da, vin și am ajuns și m-am îndrăgostit de acest popor frumos, minunat și de toată țara. Și așa perioada aia de trei luni s-a făcut 17 ani.

M-am născut artist. În Brazilia am făcut și teatru și muzică și capoeira, care este un sport care îmbină și muzică, și de acolo mi-a venit toată carisma asta. Noi brazilienii suntem un popr carismatic și cred că asta m-a ajuta foarte mult în România.

Pasiunea pentru muzica românească i-a apărut ascultând o melodie de Ghiță Munteanu, pe care a început să o fredoneze și a decis să o şi cânte în română.

Banto Dos Santos: Mie îmi place foarte mult genul folcloric tradițional de Maramureș, dar îmi place și latino și pop, normal, dar m-am adaptat să când toate felurile de muzică. Noi de crăciun facem tradițiile din România și le îmbinăm și cu cele din Brazilia.

Sarah, fiica lui, are 12 ani și cântă de la 6. Îi place muzica populară din Maramureș, dar interpretează și pop sau latino.