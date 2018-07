Prima reacție a primarului din Dâmbovița care și-a acordat titlul de cetățean de onoare: ”E un joc al opoziției și al unui ziar local”

Primarul din Pietroșița a avut o primă reacție după ce a apărut informația că și-a acordat singur titul de Cetățean de Onoare al comunei. Întrebat de jurnaliști dacă știrea este reală, Ion Dicu a negat cu vehemență și a declarat că este doar ”un joc al opoziției și al unui ziar local”,



”Nu este adevărat nimic, e un joc al opoziției și al unui ziar local cu care mă aflu de patru ani în judecată. Fiind în an Centenar, ne-am gândit să organizăm Zilele comunei. Din lipsă de fonduri, nu le-am mai organizat de peste cinci ani. Şi locuitorii şi-au dorit acest lucru. Iar cu această ocazie au fost acordare şi acestei titluri de cetăţeni de onoare. Am 15 ani de când sunt primar, fiind la al cincilea mandat, iar titlul e o recunoştinţă onorifică. Nu am nicio facilitatate, doar acces gratuit la manifestări cultural artistice. Domnul viceprimar a întocmit referatul, iar în aprilie Consiliul Local a aprobat în unanimitate. Știam că îl voi primi, dar m-au copleșit pe de-a-ntregul emoțiile.”, a spus Ion Dicu, potrivit republica.ro.



Se pare că primarul din Pietroşiţa, judeţul Dâmboviţa, şi-ar fi acordat singur titlul de Cetăţean de Onoare, ba mai mult a şi plâns la marele eveniment.

Decizia a fost luată de către Consiliul Local Pietroşiţa, la propunerea viceprimarului. Primarul a fost şi el prezent la această şedinţă la care s-a votat să fie onorat cu acest titlu.