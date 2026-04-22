Rata şomajului a crescut în România, în 2025. Categoriile sociale care reuşesc cu greu să-şi găsească un loc de muncă

În anul 2025, rata şomajului a fost de 6,1% în România, în creştere cu 0,7 puncte procentuale decât cea înregistrată în 2024, arată datele transmise de INS. Pentru tineri (15-24 ani), rata şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 12,8%, iar incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tinerilor de 49,0%. Analiza mai arată că şomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii cu nivel de educație scăzut şi mediu, pentru care rata a fost de 17,6%, respectiv 5,1%. Rata şomajului a fost de doar 1,8% în cazul persoanelor cu studii superioare.

În anul 2025, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 63,0%, în scădere faţă de anul anterior cu 0,8 puncte procentuale. Ca şi în anii anteriori, rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,4%, faţă de 54,4% la femei). Pe medii de rezidență, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban (69,7%, faţă de 56% în mediul rural).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 17,6%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 57,0%.

Românii cu studii superioare îşi găsesc mai uşor de muncă

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru populația în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul persoanelor cu studii superioare (90,1%). Erau ocupate 65,8% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi 34,9% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Salariaţii, în scăderefaţă de anul precedent (-13,5mii persoane), au deţinut în continuare cea mai mare pondere (86,9%) în totalul populaţiei ocupate. În anul 2025 lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 11,7% din populaţia ocupată.

Distribuția populaţiei ocupate pe forme de proprietate arată că sectorul privat a absorbit 82,3% din aceasta; sectorul public concentra 17,1% din populaţia ocupată, iar ȋn sectorul mixt lucrau 0,6% dintre persoanele ocupate.

În ce domenii lucrează românii

Din totalul persoanelor ocupate, 10,1% lucrau în sectorul agricol, 32,4% în industrie şiconstrucţii, iar 57,5% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6918,3 mii persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de persoanele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (20,4%), comerţ (19,9%) şi construcţii (12,2%).

Din totalul persoanelor ocupate, în anul 2025 au lucrat cu program parţial 189,4 mii persoane (2,5%). Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program parţial lucrau în sectorul agricol (66,4%).

În anul 2025, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 38,2 ore pe săptămână; 43,3 mii persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 10,6 ore pe săptămână, mai indică INS.

Rata şomajului a fost de 6,1%, valoare mai mare cu 0,7 puncte procentuale decât cea înregistrată în anul precedent. Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,2 puncte procentuale (6,2% la bărbaţi, faţă de 6,0% la femei), iar pe medii de rezidenţă de 6,8 puncte procentuale (9,8% în rural, faţă de 3,0% în urban).

Pe grupe de vâstă, rata şomajuluia înregistrat nivelul cel mai ridicat (26,1%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Şomajul de lungă durată

Rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 2,1%, iar incidenţa şomajului de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în şomaj de un an şi peste în total şomeri) a fost de 35,1%.

