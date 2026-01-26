Report de 9,74 milioane euro la Joker şi de 3,7 milioane euro la Loto 6/49, pentru tragerile loto de joi, 29 ianuarie

Foto: Hepta

Un report de 49,62 milioane de lei (9,74 milioane de euro) se înregistrează la tragerea Joker, la categoria I, în timp ce la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, este în joc un report de 18,89 milioane de lei (3,7 milioane de euro), informează, luni, Loteria Română, scrie Agerpres.

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la tragerile loto de duminică, Loteria Română a acordat 37.199 de câştiguri de peste 3,27 milioane de lei.



La Noroc este în joc un report cumulat de 4,14 milioane de lei (813.900 de euro), iar la Noroc Plus un report de 417.200 de lei (81.900 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de 249.600 de lei (48.900 de euro). La Super Noroc este un report cumulat de 17.300 de lei.



La tragerea Joker de duminică, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig de 351.212,05 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa.



De asemenea, la tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig de 145.540,08 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.