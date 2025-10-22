Restaurantele clasice pierd clienţii în faţa serviciilor de livrare la domiciliu, după ce românii şi-au făcut un calcul simplu

Restaurantele clasice pierd clienţii în faţa serviciilor de livrare la domiciliu, după ce românii şi-au făcut un calcul simplu.Foto: Getty Images

Tot mai mulți români din marile orașe preferă să comande mâncarea, iar astfel, serviciile de livrare au ajuns să depășească în vânzări restaurantele clasice, mai ales că oamenii au descoperit că atunci când ies în oraș cheltuie mai mult decât pe o masă comandată acasă sau la birou, informează Antena 3 CNN.

Serviciile de delivery reprezintă deja 27% din piața totală HoReCa urbană, depășind restaurantele clasice cu servire la masă, care sunt acum la 26%. De altfel, acestea din urmă au sesizat o scădere cu 20% a numărului de clienţi.

Oamenii preferă să mănânce acasă din comoditate, iar cei care merg la restaurant caută mai mult experiența decât mâncarea în sine. Tendința de a comanda acasă este vizibilă mai ales în rândul tinerilor, care optează pentru rapiditate și flexibilitate.

Specialiștii estimează că în 2026 delivery-ul va avea o dezvoltare suplimentară, cu accent pe fidelizarea clienților și diversificarea ofertelor online.