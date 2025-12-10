Şeful BNS: Salariul minim din România este generator de muncă la gri. Veniturile unor angajaţi, completat cu bani "la plic"

Şeful BNS: "Salariul minim din România este generator de muncă la gri". Foto: Getty Images

Dumitru Costin, şeful Blocului Naţional Sindical, insistă pentru majorarea salariului minim pe economie, din cauză că actualul venit, de 4.050 de lei brut, ar fi "generator de muncă la gri" şi ar provoca mii de situaţii în care angajaţii, după o înţelegere cu angajatorul, şi-ar completa salariul cu bani "la plic". Potrivit Guvernului, premierul Ilie Bolojan participă, miercuri, la reuniunea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social. Una dintre discuţiile de pe agendă este salariul minim pentru anul viitor.

"Avem un procent uriaş de salariați plătiţi cu salariul minim azi. Vorbim în egală măsură şi de cei cu normă întreagă, dar şi cei cu part-time, care au venituri îngrozitor de mici. Avem judeţe în România în care 1 din 3 salariaţi sunt plătiţi cu salariul minim. Deci, comunitățile respective au venituri din impozitele pe venit mici. De aici, şi consecinţa, în care întind mâna să ceară transferuri de la bugetul de stat către comunitățile locale, pentru a supravieţui de la o lună la alta.

Avem societăți comerciale în care 14.000 de salariaţi sunt plătiţi pe salariile minime. Iar salariul ăsta minim, care e unul dintre cele mai mici din Europa, este şi generator de muncă la gri. În multe companii, există înţelegeri între salariaţi şi angajatori: Te plătesc în scripte cu salariul minim şi îţi completez veniturile cu niște bani la plic. Asta duce la deficite la fondul de pensii, la Sănătate.

Şi atunci inventăm soluţii disperate: să-i punem pe pensionari să plătească CASS la pensii de peste 3.000 de lei, de exemplu. Trebuie în mod real reforme competene", a declarat Dumitru Costin la Antena 3 CNN.

Bolojan discută cu sindicatele și patronatele despre salariul minim pentru anul 2026

Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, marţi, că PSD susţine creşterea salariului, minim, decizie pentru care există argumente. ”Creşterea salariului minim are argumente solide! PSD susţine această măsură, nu doar pentru că este corectă pentru salariaţi, ci pentru că este necesară pentru economia României.

Un salariu minim decent este un drept elementar al oamenilor de a trăi decent din munca lor”, a transmis, marţi, ministrul Muncii, Florin Manole.

Solicitarea de creştere a salariului minim a fost transmisă de către sindicaliştii din toate domeniile, care ameninţă inclusiv cu proteste dacă salariul minim o să fie îngheţat.