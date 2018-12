SF. VASILE. Tradiții și superstiții în prima zi din an. Ce este interzis să faci în această zi

SF. VASILE. Sfântul Vasile este considerat de oamenii ca fiind cel care îi ferește de rele. În această zi, în toată țara sunt respectate mai multe tradiții și obiceiuri.

SF. VASILE. Cojile de ceapă și vremea

În ziua în care este sărbătorit Sfântul Vasile, cei din Moldova află și cum va fi vremea în anul ce urmează. Cu o seară înainte, femeile desfac o ceapă și aleg 12 foi, în care presară sare. Acestea sunt lăsate peste noapte, iar a doua zi sunt studiate pentru a vedea cum va fi vremea în cele 12 luni ale anului. Dacă ceapa a lăsat apă, atunci înseamnă cu luna va fi bogată în precipitații, iar dacă este uscată, se anunță o lună secetoasă.

SF. VASILE. Musafirii îți arată cum va fi anul

Un alt obicei spune că dacă în ziua de Sfântul Vasile îți va intra în casă o persoană înstărită, atunci întregul an va fi bogat, În schimb, dacă te vizitează un musafir mai sărac, anul nu va fi unul cu prea multe câștiguri.

SF. VASILE. Fetele nemăritate își află ursitul

De Sfântul Vasile, fetele nemăritate obișnuiesc să confecționeze punți pentru a vedea cum va fi bărbatul cu care se vor căsători. Mai exact, acestea leagă două crenguțe de măr între ele și de acestea atârnă un fir de ață roșie, busuioc, un bănuț de argint, un inel, o batistă și niște mărgele. După ce au făcut acest lucru, fetele trebuie să ascundă crenguțele și dacă a doua zi acestea sunt pline de brumă, asta înseamnă că se vor mărita cu un bărbat bogat, iar în caz contrar, ele se vor îndrăgosti de un bărbat sărac.

SF. VASILE. Vinul aduce noroc

O superstiție veche spune că dacă în ziua se Sfântul Vasile verși vin pe masă, anul ce tocmai a început va fi unul plin de noroc și de împliniri.

SF. VASILE. Mersul cu sorcova

Mersul cu sorcova este un obicei foarte răspâdit la noi în țară și care s-a transmis din generație în generație. În prima zi a anului, copiii merg din casă în casă, având în mână o crenguță de brad, care este frumos împodobită. Această este asemănată cu o baghetă magică, iar cei mici fac urări de bine gazdelor. Cei ce acceptă să fie sorcoviți vor avea parte de fericire, noroc și spor în toate.

SF. VASILE. În această zi este interzis să duci gunoiul, pentru că îți scoți norocul din casă.

SF. VASILE. Daca in aceasta zi dupa ce te speli pe fata te stergi cu un prosop in care pui un ban de aur sau de argint, vei fi curat si sanatos in tot anul.

SF. VASILE. Incearca sa nu dormi in ziua de Sfantul Vasile. Altfel risti sa fii lenes tot anul!

SF. VASILE. Pentru ca familiei sa ii mearga bine tot anul si sa aiba spor, in popor exista obiceiul ca in aceasta zi sa se fiarba in oala un cap de porc. Asa cum porcul rama numai inainte, asa si omul va merge numai spre belsug.

SF. VASILE. Un alt obicei de Sfantul Vasile cel Mare este cel al Dezlegarii Anului. Cete de feciori dezleaga anul si rodul colindand pe ulite.

Vacarmul pe care acestia il fac cu bicele, buciumele sau oalele, are ca scop inlaturarea fortelor malefice: seceta, taciunele de grau, insectele si animalele daunatoare recoltei. Feciorii dezleaga si cununiile, cu un descantec: „Slobozim caslegiile/ Sa maritam fetele/ Umblati, feciori,/ Sa fie petitori”.

8. Traditia spune ca in aceasta zi trebuie sa bei mult vin. Atat cat va bea omul azi, va vea sange in obraz tot anul.