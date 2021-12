Sofia Vicoveanca, povestea emoţionantă a bancnotei de 10 lei pe care o ţine mereu în traistă: "Am jurat în faţa tuturor"

„Eram încă angajată la Rapsozii Botoșanilor. Am avut un spectacol și am cântat. Îmi aduc aminte că a fost pe 22 septembrie spectacolul, dar în sală nu era campanie electorală. Sala era toată pregătită cu bucate alese, cu de toate și lumea așezată la mese.



Eu mă gândesc că a fost o pomenire din partea primarului pentru că nu era nici un fel de campanie.

Pe 22 am avut spectacolul, iar pe 23 era ziua mea și când am intrat pe scenă băieții mi-au cântat Mulți ani trăiască.

M-am ciupit ca să-mi revin, am cântat şi fiind ultima în program a venit primarul cu flori și eu nu am mai ieșit din scenă, că era în aşa fel că nu am mai putut să ies.

În timp ce vorbește primarul văd că urcă un bătrânel pe scenă și prin spatele primarului mă trage de mânecă și îmi spune: dumneata ai cântat cândva la nunta fetei mele. Şi îmi strecoară în mână 10 lei și îmi spune: să îți iei o ciocolată.

În momentul ăla m-a trecut un fior. Am cerut scuze primarului și am spus: vă rog permiteți, îmi dați în vă rog microfonul?

Și am spus așa: oameni buni, domnul a venit şi mi-a dat 10 lei ca să îmi cumpăr o ciocolată. Eu cred că dumnealui are nevoie mai mare de banii ăștia decât mine, dar vă jur că această bancnotă, cât voi trăi, va fi alături de mine în trăistuță.

Să știți că am rămas și fără pâine în casă și nu am apelat la aceşti 10 lei", a povestit Sofia Vicoveanca la ediția specială de Crăciun a emisiunii De-a viaţa ascunselea de la Antena 3.

