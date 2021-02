Soluția senatoarei Diana Șoșoacă pentru pensii. Așa ceva nu s-a mai întâmplat de peste 30 de ani

"Când s-a gândit cineva la categoriile vulnerabile? Eu nu-mi aduc aminte, sinceră să fiu. Eu nu sunt un specialist în dreptul acesta de pensii, dar am vorbit cu judecători și mi-au spus că din punctul lor de vedere ar trebui simplificată legea pensiilor cam cum era înainte de 1989.

Și ar face pe fiecare domeniu în parte un salariu fix, care ori să integreze sporurile, ori dacă nu să se adauge acele sporuri fixe și atunci nu s-ar mai putea face acele artificii la personal. În ceea ce privește categoriile defavorizate, eu am spus și în campania electorală, dacă vrem să avem legi bune, nu trebuie să le facem pe repede înainte sau să le schimbăm.

Cred că avem peste 100.000 de acte normative - credeți-mă, și cu un program legislativ este greu să poți să accesezi toată legislația care se aplică pe un anumit domeniu sau pe o anumită acțiune", a spus Diana Șoșoacă.

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a vorbit în exclusivitate la emisiunea "Subiectiv" moderată de Răzvan Dumitrescu la Antena 3, despre o nouă lege a pensiilor va apărea cel târziu în doi ani de zile. În acest an pensiile nu se vor mai mări.

Întrebată despre situaţia recalculărilor pensilor şi demararea unei noi legi a pensiilor, Raluca Turcan, ministrul Muncii a precizat că în România s-a mai făcut o singură recalculare între 2005 şi 2008 pentru un milion de pensii. După aceea, pensiile au fost indexate sau majorate prin majorarea punctului de pensie în principiu arbitrariu cum au stabilit politicienii.

Raluca Turcan: Este o minciună că s-au recalculat pensiile

"Între timp s-a dezbătut o lege în 2019, a intrat în vigoare cu câteva articole şi nu, nu au început deloc recalculările. Acea lege a creat perspectiva că undeva de la 1 septembrie 2021 să se facă brusc, aşa din senin o recalculare pentru cinci milioane de pensii astfel încât acestea să crescă cu 40%. Aceasta minciună este una dintre cele mai gogonate minciuni pe care le-amu azit vreodată.

Penrtru a majora pensiile cu o noua formulă se presupune că toate dosarele de pensie, aproximativ 5 milioane, trebuie să există într-un format electronic cu tiţi indicatorii care sunt luaţi în calcul în evaluarea pensiilor puşi în ordine, astfel încât băgând noua formulă, electronic să se realizeze această recalculare. Din 2019 până acum o lună nu s-a făcut absolut nimic", a explicat ministrul Muncii, Raluca Turcan

Turcan: "Dosarele de pensii nu au intrat la evaluare"

Recalcularea, pe fond presupune pregătirea dosarelor şi după aceea o noua formulă de calcul (...) Avem 250.000 de dosare in format letric, adica cu șine. Cum isi propunea cineva sa le recalculeze daca nici macar nu sunt introduse intr-un calculator? Avem 1,3 milioane dosare intr-un sistem informatic adaptat si nu prea si alte 3,6 in alt sistem informatic. Noi speram ca in maxim 1 an jumate si 2 ani sa avem o nou alege a pensiilor cu dosarele recalculate”, a mai spus Raluca Turcan.

