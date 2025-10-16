Sondaj: De unde își iau românii cel mai des știrile, în comparație cu europenii. Tinerii folosesc cel mai mult rețelele sociale

Foto: Eurobarometru

Sursa principală de informare a românilor despre chestiunile sociale și politice actuale este televiziunea, conform celui mai recent sondaj eurobarometru, care compară obiceiurile de informare ale românilor cu cele ale celorlaltor europeni. Pe următoarele locuri sunt rețelele sociale precum Facebook, Instagram și Tiktok, dar și motoarele de căutare de pe internet. Disparitatea este accentuată când vine vorba de vârste, însă, - tinerii preferă rețelele sociale, în timp ce restul segmentelor preferă televiziunea.

Astfel, la întrebarea care surse sunt utilizate pentru a obține informații referitoare la chestiuni sociale și politice actuale, 72% dintre respondenții români spun că televiziunea este principala sursă de informare. Un număr similar de europeni (71%) indică tot televiziunea ca sursă de informare.

Pe locul al doilea sunt motoarele de căutare de pe internet – Google Search, de exemplu. Acest răspuns a fost dat în proporție mai mare de români (52%) față de europeni (40%).

În ce privește rețelele sociale, românii le folosesc mai mult ca sursă de informare (48%) față de europeni (40%).

Prietenii, familia și colegii sunt folosiți ca surse de informare mai des pentru români (45%) decât pentru europeni (40%), la fel ca platformele video (38% față de 26%), în timp ce europenii ascultă la radio mai des (43% față de 37%).

În ce privește vârstele respondenților, cei mai tineri (15-24 de ani) preferă platformele sociale (65% în Europa, 66% în România), în timp ce restul segmentelor de vârstă preferă televiziunea.

Foto: Eurobarometru

Utilizarea platformelor sociale

În ce privește folosirea rețelelor sociale ca surse de informare politică și socială, Facebook rămâne platforma dominantă în România – 76% față de 58% în Europa, în timp ce YouTube ocupă locul doi – 66% în România, fațăde 57% în Europa.

În România, în ciuda celor întâmplate de-a lungul ultimului an, TikTok rămâne o aplicație populară de informare pentru români – 46% față de 31% pentru europeni.

Instagram este folosită pentru informare în proporție de 40% de români și 46% de europeni.

Foto: Eurobarometru

Pe segmente de vârstă, situația se împarte – tineri între 15 și 24 de ani preferă Instagram și în România (69%) și în UE (64%), în timp ce pentru segmentele de vârstă următoare, Facebook-ul este preferat și în România și în UE.

Clipurile scurte sunt preferate, de asemenea, mai mult de români (48%) decât de europeni (41%), la fel și cele cu durată medie (48% față de 39%).

Influencerii au priză mai mare la români (47%) față de ceilalți europeni (37%), iar pe segmente de vârstă, cei mai tineri sunt cei mai activi pe acest segment – 15-24 de ani (87% români, față de 74% europeni). Aceste procente scad semnificativ cu fiecare segment ulterior de vârstă.

Foto: Eurobarometru

