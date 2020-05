SONDAJ. Vă doriți ca Guvernul PNL să cadă sau să rămână până la alegeri? Ce au răspuns românii

Vă doriți ca Guvernul PNL să cadă prin moțiune sau să rămână până la alegeri?

Ce au răspuns românii:

-Din partea mea să-și dea toți demisia și să vină cineva care-și face treaba

-Există două variante. O parte din majoritatea parlamentară să migreze către opoziție sau, dacă nu, să rămână în continuare pentru că văd că Guvernul își face treaba și nu văd niciun sens pentru care ar cădea

-Aș prefera să rămână până la alegeri, eventual să se facă o remaniere. Sunt unii miniștri care chiar nu sunt buni profesioniști. Nu aș dori să cadă Guvernul acum.

-Cu siguranță să rămână până la alegeri. Și-au asumat foarte multe, să stea și să demonstreze.

-Aș vrea să rămână să demonstreze că pot guverna.

-În acest moment, Guvernul României și-a asumat un mandat pentru români. Aș prefera să văd că-l duce la îndeplinire. Dar, în același timp, există miniștri care au dovedit că nu au competențele necesare să se afle în Guvernul României și ar fi bine să fie remaniați.

-Cred că ar fi bine ca Guvernul să rămână până la alegeri.

-Eu zic să-i lăsăm până în toamnă.

-Să rămână până la alegeri ca să aibă continuitate, să fie echilibru.

-Aș prefera să rămână până la alegeri. Așa se poate da ocazia oamenilor să-și dea seama dacă merită acest guvern sau nu.

Are Guvernul un răspuns adecvat la criza economică?

Ce au răspuns românii:

-Da. Eu îi susțin.

-Așa și așa.

-Își bate joc de noi.

-Cred că da. Are specialiști care pot găsi soluții pentru ieșirea din criză.

-Nu pot să zic că au reacționat corespunzător. Se puteau lua și alte măsuri, cum s-au luat în Suedia sau în altă parte.

-Guvernul actual nu, nu cred că are.

-Cred că nu. Eu sunt antreprenor și pe mine nu m-a ajutat cu absolut nimic în ultimele două luni. Ce să sper? Mediul de afaceri e foarte afectat.

-Economia României e șubredă, e nevoie de acțiuni concrete, clare. Au existat câteva încercări, dar fără rezultat.

-Ne-am lămurit cu răspunsul Guvernului la toate problemele care se află în România, din punct de vedere economic și medical. Eu nu cred că are răspuns.

-În momentul de față nu cred că Guvernul Orban are vreun răspuns la criza economică.

-Au demonstrat până acum că nu au soluții.

-Da, să avem totuși speranță.

-Guvernul are un răspuns tehnic, declarativ și un răspuns de oameni care nu sunt ancorați în piața economică reală și are sfătuitori proști din punct de vedere al realității economice românești.

Are opoziția soluții mai bune?

Ce au răspuns românii:

-Nu, categoric nu.

-Nu există opoziție în țara asta.

-Văd că opoziția are soluții doar să se certe, să facă scandal și să-i provoace pe cei de la guvernare. Hai să-i lăsăm să-și facă treaba.

-N-aș putea să zic că are mai bune, dar au avut altă atitudine vizavi de mediul de afaceri. Asta am simțit eu.

-S-ar putea să aibă. Am văzut că au avut soluțiile necesare în anumite momente.

-Opoziția a demonstrat că are soluții, din ce am văzut că au depus în Parlament. Am modificat multe proiecte care s-au dovedit a fi greșite inițiate de Guvern.

-Sub nicio formă. La noi în țară nu se întâmplă nimic bun.

