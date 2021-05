Sorin Cîmpeanu a anunţat cum vor afla elevii, săptămână de săptămână, dacă merg fizic la şcoală

Mai exact, școlile din localitățile care vineri au rata de infectare cu coronavirus mai mică de unu la mie vor funcționa cu prezență fizică în săptămâna care urmează.

În fiecare vineri, elevii află dacă mai merg sau nu la şcoală

În acest fel, prezența copiilor la școală pentru săptămâna ce urmează va fi stabilită în fiecare zi de vineri.

Măsura anunţată de Sorin Cîmpeanu va fi aplicată chiar din această săptămână, a anunțat ministrul Educaţiei.

Decizia, luată în funcţie de rata de infectare

"Dacă școlile sunt în localități unde rata de infectare e mai mică de unu la mie vineri, 14 mai, atunci vor funcționa cu prezență fizică în săptămâna 17 – 21 mai.

Pe 21 mai, iar ne uitam", a explicat Sorin Cîmpeanu.

Cursurile pierdute în perioada pandemiei COVID-19 vor putea fi recuperate inclusiv în anul şcolar următor, a anunţat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, marţi, în exclusivitate la Antena 3.

"Pierderile sunt foarte greu de recuperat. Cei din clasa a VIII-a au cursuri până pe 11 iunie, iar elevii de clasa a XII-a, până pe 4 iunie. Urmează să înceapă Evaluarea naţională pe 22 iunie, prima etapă şi Bacalaureatul, pe 28 iunie.

E adevărat, avem programul de ore remediale, s-au prezentat la aceste ore cu prezenţă fizică. Însă pierderea e mai mare decât ce se poate recupera într-un timp scurt.

Cei din clasele care nu sunt terminale pot recupera pe întregul an viitor, cei din clasele terminale, a VIII-a şi a XII-a, nu au această şansă. Am adaptat programul de examen la specificul acestui an şcolar", a spus Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei, la Antena 3.

