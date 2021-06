Sorin Cîmpeanu: „Voi merge în fiecare dimineață și voi sta cu profesorii pentru a se extrage subiectele! Nu sunt nici mai simple, nici mai complicate!”

„Voi merge în fiecare dimineață și voi sta cu profesorii pentru a se extrage subiectele și, la fel cum am mai făcut, voi insista să fie rezolvate și la limba română și la matematică încă o dată acele subiecte care vor fi extrase”, a declarat ministrul Educației Sorin Cîmpeanu, la Digi24, citat de Edupedu. Întrebat cum vor fi subiectele în raport cu cele date anul trecut, acesta a spus că după gradul de dificultate „nu sunt nici mai simple, nici mai complicate”.

„Sunt mai aproape de testele PISA. Anul acesta am reușit, o spun cu bucurie, am reușit să organizăm prestările PISA, am îndeplinit toate condițiile și am organizat aceste pretestări PISA. Rezultatele evaluării PISA de anul viitor sigur nu vor fi schimbate în mod spectaculos, mi-aș dori, dar nu vor fi. Important este să avem un progres, mai ales pe baza faptului că, așa cum am precizat, este o generație care a făcut clasa pregătitoare. Este o generație care a făcut teste antrenament pe model PISA, sunt câteva motive de optimism alături de câteva motive de îngrijorare.

Am încercat să flexibilizăm cât de mult s-a putut, de la timp suplimentar aplicat pentru completarea datelor de identificare până la posibilitatea de a realiza construcții pe foaia de concurs la matematică sau sublinieri pe text în cazul textelor de limba și literatura română. Mâine dimineață, (marți - n.r.), foarte, foarte devreme, voi merge la Centrul Național de Evaluare și voi sta cu profesorii de limba română pentru a se extrage subiectele și, la fel cum am mai făcut, voi insista să fie rezolvate și la limba română și la matematică încă o dată acele subiecte care vor fi extrase pentru a nu avea vicii de formulare, pentru a avea un barem cât se poate de clar și pentru a îndeplini toate celelalte condiții în interesul elevilor. Voi fi alături de colegii mei în fiecare dimineață înainte de probele de examen la Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Subiectele sunt mai aproape de modalitatea de testare PISA. Subiectele au făcut obiectul unor multiple teste de antrenament, sunt cunoscute, tematica de asemenea a fost cunoscută. Din perspectiva gradului de dificultate nu sunt nici mai simple, nici mai complicate”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

