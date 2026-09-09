Spionul rus prins de SRI avea ordine precise: A fotografiat baze militare și obiective strategice. Cum ajungeau informațiile la Moscova

Procurorii DIICOT au reușit, prin metode specifice, să îl atragă în activități care au permis supravegherea sa. FOTO: Captură video

Noi informații de ultimă oră apar în cazul cetățeanului rus prins de SRI și acuzat că desfășura activități de spionaj în România. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi primit ordine precise cu obiectivele pe care trebuia să le fotografieze, iar informațiile obținute ar fi fost transmise ulterior în Rusia, prin aplicații și canale de comunicare criptate, potrivit Antena 3 CNN.

Misiunea suspectului ar fi început la începutul anului 2026, inclusiv în perioada în care pe teritoriul României ajungeau avioane-cisternă ale Statelor Unite, destinate operațiunilor militare din Iran. Printre obiectivele urmărite s-ar fi aflat și Baza 90.

Cetățeanul rus, în vârstă de 40 de ani, ar fi fotografiat baze militare și obiective strategice din mai multe județe ale țării. Potrivit anchetatorilor, misiunea sa era să documenteze aceste obiective, iar fotografiile și informațiile obținute ar fi ajuns apoi în Rusia prin canale de comunicare criptate.

Spionul rus, supravegheat 24 de ore din 24

Imediat ce a intrat în vizorul SRI, spun surse judiciare, procurorii DIICOT au reușit, prin metode specifice, să îl atragă în activități care au permis supravegherea sa. Astfel, anchetatorii au știut, timp de 24 de ore din 24, ce face și unde se află.

După ce au strâns suficiente probe, procurorii l-au audiat și l-au reținut pentru tentativă de acte de diversiune. Ulterior, după ce a fost arestat preventiv, cetățeanul rus a contestat măsura.

„Activitățile au vizat baze românești și multinaționale din județul Cluj, Constanța, Călărași și Ilfov, precum și municipiul București. Prin scopul și amploarea lor, aceste activități au pus în pericol securitatea națională”, a declarat Mihaela Melconian, purtătoarea de cuvânt a DIICOT.

La ieșirea de la sediul DIICOT, cetățeanul rus a lăsat să se înțeleagă că nu l-ar susține pe Vladimir Putin. „E un criminal. Împotriva lui Putin”, a declarat acesta.

Modul în care ar fi acționat suspectul este similar celui folosit de rețelele de sabotori coordonate de Rusia și în alte state europene.

Potrivit celor din serviciile de informații, există un tipar urmat de Federația Rusă, în special în țările europene din sud și sud-est. Acesta ar fi și modul prin care autoritățile române au ajuns la suspectul în vârstă de 40 de ani.

Europa, țintită de o spirală a sabotajelor

Rusia s-a menținut intens concentrată asupra războiului hibrid împotria Europei toată vara, în ciuda tuturor obstacolelor. Nu doar că atacurile militare asupra Ucrainei s-au intensificat luna trecută, devenind tot mai letale pentru civili, dar Rusia pare să-și fi amplificat și campania de sabotaj din Europa.

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a explicat, într-o declarație făcută pentru antena3.ro, că Rusia duce în acest moment un război hibrid concentrat împotriva principalului său inamic. Iar acesta este UE, și nicidecum NATO. Scopul ține de un obiectiv pe termen lung al Kremlinului, care vizează aducerea la putere a unor politicieni „prietenoși” față de Moscova. Inclusiv în România.