Spitalele din București care asigură asistența medicală de urgență de Paște. Lista completă și numerele de telefon

Unitățile sanitare asigură asistență medicală între 10 și 13 aprilie.

Nouă spitale pentru adulți și copii din București, alături de Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, asigură asistența medicală de urgență în perioada sărbătorilor pascale, între 10 și 13 aprilie. Tot în această perioadă, Serviciul de Ambulanță eliberează și certificatele constatatoare de deces în întreaga Capitală, iar Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București asigură o linie de gardă permanentă, notează Agerpres.

Spitalele care preiau urgențele între 10 și 13 aprilie:

Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca – tel: 021/599.23.00

Spitalul Clinic de Urgență Universitar – tel: 021.318.05.23 și 021.601.24.00

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” – tel: 021/255.40.99

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” – tel: 021/334.51.90

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” – tel: 021/334.30.25

Spitalul de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri – tel: 021/224.09.47

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice – tel: 021/319.27.51

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – tel: 021/316.93.66

Spitalul Clinic de Urgență Copii „M.S. Curie” – tel: 021/460.30.26

Serviciul de Ambulanță al Municipiului București funcționează cu program normal de lucru în perioada sărbătorilor pascale. În plus, în acest interval, asigură și eliberarea certificatelor constatatoare de deces în întreaga Capitală. Solicitările populației sunt preluate la numărul unic de urgență 112.

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București asigură, la rândul ei, un serviciu de gardă permanent la numerele de telefon 0747.165.471 și 0722.659.492.