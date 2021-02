Startdecor lanseaza noi modele de covoare din lana in timpul pandemiei

Totusi, cel mai mare vanzator de covoare din Romania, magazinul online Startdecor lanseaza noi modele prin care doreste sa isi consolideze pozitia de pe plan intern.

Noile modele, douazeci la numar sunt pline de culoare si au ca principala tematica natura care ne inconjoara. Calitatea lor este evidentiata de numele colectiilor din care fac parte si anume Agnus sau Isfahan, covoare de top din lana colectata in Noua Zeelanda si prelucrate la unul dintre cei mai mari producatori din Europa.

Pentru mai multe detalii despre covoarele din lana de la Startdecor, am stat de vorba cu unul dintre reprezentantii retailerului, dl. Adrian Moga, CEO in cadrul companiei.

Ce inseamna pentru Startdecor lansarea unor noi modele si cat de afectata a fost compania in contextul pandemiei?

Cu siguranta lansarea unor noi modele de covoare lana inseamna un efort din toate punctele de vedere atat din partea noastra cat si din partea producatorului in aceasta perioada de nesiguranta, insa de-a lungul anilor am observat dorinta consumatorului de a descoperi noi trenduri la fiecare inceput de an, am facut din asta o traditie si din consideratie pentru clientii nostri am decis sa o respectam indiferent de conditiile economice actuale. Ca o paranteza pot sa spun ca ma bucura decizia pe care am luat-o pentru ca succesul lansarii a fost conform asteptarilor noastre. Tot sectorul economic a fost afectat intr-un fel sau altul de pandemie, indiferent ca vorbim de probleme financiare sau de organizare si cand spun organizare ma refer la faptul ca am fost cu totii obligati sa ne acomodam la o situatie pe care nu am mai intalnit-o pana acum si sa ne adaptam planurile din mers pentru a reusi sa trecem cu bine peste ea si sa ducem mai departe traditia covoarelor din lana prin comercializarea lor in Romania.

Noua colectie asa cum ati spus, este una bazata pe elemente care au legatura cu natura. In acest sens, am introdus in portofoliu noi covoare ieftine sau cu pret mediu, cu desenatura moderna care reprezinta plante si peisaje, cat si covoare din lana nevopsita 100%, netratate, 100% ecologice.

Stiu ca de curand Startdecor a lansat un magazin online si in Ungaria. Care e situatia acolo?

Ungaria este o piata la inceput de drum si cand spun asta nu ma gandesc numai la noi ci la intreg comertul online din tara vecina. Pentru moment lucram la realizarea unui brand local prin Startdecor.hu, iar in urmatorii cinci ani asteptam sa apara si rezultatele financiare. In exclusivitate va spun ca pentru anul 2022, avem in plan lansarea Startdecor in Bulgaria, o alta tinta mai veche pentru noi care pana acum nu s-a materializat.

