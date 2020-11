Steliana Sima are COVID-19: „Nu mă simt deloc bine. Tusea este cea care mă ucide”

„Eu din conștiință am făcut un test, a început să mă mănânce nasul, mă durea urechea, dar am zis să fac un test. Mă gândeam că poate sunt asimptomatică, mi-am făcut testul și am ieșit pozitiv.”, a povestit Steliana Sima, pentru antenastars.ro.

Primele simptome au fost pierderea gustului și a mirosului, dar apoi au apărut durerile de cap, temperatura și tusea care s-au agravat de la o zi la alta.

„Nu mă simt deloc bine. Azi-noapte mi-a fost foarte rău. Am fost la un pas să chem salvarea. Am reușit să stabilizez temperatura și tusea care mă omoară. La 37,8 am reușit să o țin sub control. Tusea este cea care mă ucide. Ai senzația de a sta să zaci, nu îmi mai trebuie nimic.

Nu am avut trei zile gust și miros, acum mi-au revenit, dar nu înțeleg de ce virusul a cotit-o iar. În mod normal ar fi trebuit ca după cinci să mă simt mai bine, dar nu mă simt. Temperatura asta îți dă și dureri de cap și transpir.”, a mărturisit artista.

În ultima perioadă, Steliana Sima a participat la mai multe evenimente.