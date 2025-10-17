Studiu unic: Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu prezintă concluziile cercetării genetice asupra celor mai longevivi români

2 minute de citit Publicat la 14:50 17 Oct 2025 Modificat la 15:04 17 Oct 2025

Pentru prima dată, o echipă de cercetători români a folosit testări epigenetice

România marchează o premieră științifică la nivel regional: un studiu genetic pilot realizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României arată că factorii de mediu influențează mai mult durata vieții și procesul de îmbătrânire, decât moștenirea genetică.

Analiza este o continuare a proiectului de cercetare "Harta Longevității în România", inițiat în 2024, care a urmărit identificarea factorilor biologici, sociali și de mediu ce determină longevitatea populației.

Cercetare genetică în premieră pentru România și Europa de Sud-Est

Pentru prima dată, o echipă de cercetători români a folosit testări epigenetice – o metodă care permite evaluarea vârstei biologice reale a organismului prin analiza modificărilor ADN-ului cauzate de mediul de viață, stres, alimentație sau poluare.

Studiul a fost realizat pe un eșantion selectat din cele mai longevive localități românești, precum Pardoși (Buzău), Cireșu (Mehedinți), Murgești (Buzău), Seaca de Pădure (Dolj) și Glăvile (Vâlcea) – comunități unde proporția persoanelor cu vârsta peste 85 de ani depășește cu mult media națională.

Concluzii: mediul și stilul de viață sunt decisive

Rezultatele obținute confirmă ceea ce marile centre de cercetare internaționale, de la Harvard la National Institute on Aging, susțin de ani buni: mediul, dieta și echilibrul de viață au un impact mai mare decât genele asupra procesului de îmbătrânire.

Studiul arată că, în anumite cazuri, vârsta biologică era cu până la 10 ani mai mică decât cea cronologică, semn al unei îmbătrâniri lente. În alte situații, însă, expunerea prelungită la stres și poluare a determinat o accelerare a procesului de îmbătrânire, identificată prin niveluri crescute de inflamație celulară.

Speranța de viață în România este de 76,6 ani, printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Totuși, zonele rurale analizate în cadrul "Hărții Longevității în România" indică un potențial uriaș: în unele comunități, peste 12% din locuitori au vârsta de peste 85 de ani, un procent aproape dublu față de media europeană.

O abordare științifică pentru viitor

Prin acest proiect, România intră pe harta internațională a cercetării aplicate în domeniul longevității. Studiul confirmă că longevitatea nu este un privilegiu genetic, ci rezultatul unor factori controlați: alimentația echilibrată, activitatea fizică regulată, somnul de calitate și expunerea redusă la stres și poluare.

Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României continuă cercetările în 2025, într-o etapă extinsă care va corela profilul genetic, biomarkerii de inflamație și factorii socio-economici pentru o imagine completă a îmbătrânirii în România.

Această direcție plasează țara noastră în rândul statelor care înțeleg că sănătatea și longevitatea nu mai sunt doar teme medicale, ci și de securitate națională.