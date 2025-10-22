Sub pământ, doar promisiuni: cum arată adăposturile anti-aeriene din Suceava. Nu ajung nici pentru 5% din populație

În Suceava, adăpsturile antiaeriene nu sunt marcate. Cu toate că legea este clară. Foto: colaj capturi Antena 3 CNN

Județul Suceava și Ucraina împart o graniță de 60 de kilometri. Cu toate acestea, nici 5% din populația orașului nu s-ar putea adăposti în buncăre în cazul unei situații de urgență. În Suceava, autoritățile locale și Protecția Civilă aproape că nu știu câte dintre adăposturi sunt, de fapt, funcționale și capabile să salveze viețile localnicilor. Mai grav, singurul adăpost modern din oraș figurează în evidențele Primăriei drept... parcare. Reporterul Antena 3 CNN Paul Ciurari a luat la pas adăposturile din oraș și a descoperit diferențe uriașe între datele oficiale și realitatea din teren.

Luăm harta oficială a adăposturilor din Suceava. Ca să fim siguri că imaginile întâlnite în adăposturile subterane nu sunt doar o iluzie, mergem la Protecţia Civilă. Cei care teoretic trebuie să aibă grijă de buncărele din oraş.



Vă vine sau nu să credeţi, domnul Ion Ciutac este singurul angajat al serviciului care, în teorie, este obligat să aibă o evidenţă a adăposturilor antiaeriene.



„Paul Ciurari, reporter Antena 3 CNN: Nici adăpostul acesta nu este semnalizat.



Ion Ciutac, angajat Protecția Civilă: Nu este!

Paul Ciurari, reporter Antena 3 CNN: Semnalizarea cine trebuie să o facă, până la urmă?

Ion Ciutac, angajat Protecția Civilă: Noi trebuie să o facem, Protecţia Civilă.”



Nu doar că nu este semnalizat, ușile buncărului...nu se închid.

Nici Protecţia Civilă nu ştie în Suceava de existenţa adăposturilor subterane. Echipa Antena 3 CNN a fost sub piaţa George Enescu. Pe lista Primăriei aici figurează o parcare. În realitate, este singrurul adăpost modern din oraş. Spaţiul care poate adăposti peste 30 de oameni în caz de război a fost modernizat de curând. Doar că nu a fost şi predat oficial către Protecţia Civilă.



„Paul Ciurari, reporter Antena 3 CNN: În doi ani nu v-au anunţat cei la pieţe, de adăpost?



Ion Ciutac, angajat Protecția Civilă: Nu, pentru că după cum se vede nu era terminat...”



Situaţia absurdului continuă în Suceava. Ajungem în cartierul Burdujeni. Lista pe care o avem arată că aici găsim mai multe buncăre aflate unul lângă altul.

Domnul Nicu povesteşte că Protecţia Civilă i-a anunţat doar că adăpostul este de fapt o capcană a morţii. De atunci, nicio investiţie.



„Din câte ştiu eu așa spun că nu corespunde. Este prea jos plafonul! Este o lipsă de interes”, spune bărbatul.

Și în caz de un dezastru unde se va adăposti? „În casă”, vine răspunsul resemnat al bărbatului.



În Suceava, adăpsturile antiaeriene nu sunt marcate. Cu toate că legea este clară. Echipa Antena 3 CNN și-a continuat periplul prin oraș.



„GPS-ul spune că am ajuns la locaţie. Urmează să vedem dacă reuşim să identificăm rapid locul unde se află adăpostul...”, relatează Paul Ciurari.

Nu reușește. Așa că întreabă oamenii din zonă unde este adăpostul antiaerian în care ar trebui să se adăpostească și ei în cazul de urgență. Unul după altul, oamenii răspund „nu știu”.

Intrăm din subsol în subsol. Cu fiecare metru ne dăm seama că suntem victime sigure în cazul unor bombardamente. O ştim şi noi şi autorităţile. O bănuiesc doar civilii.



4154 persoane ar avea loc în adăposturile declarate funcţionale de Primăria municipiului Suceava. Iar cele mai multe spaţii de fugă sunt în parcările subterane. Este un calcul dureros pe care îl estimăm la o populaţie totală de peste 100.000 de suflete.

Pe strada Mihai Viteazu, de exemplu, chiar în centrul oraşului, apare un alt adăpost. Ajungem şi aici. Aflăm cu stupoare...că blocul nu are fundație.



„Nu este amenajat nimic acolo...”, spune administratorul Asociației de proprietari, Gheorghe Buză.



Situaţia absurdă continuă. Cel mai mare adăpost din oraş care ar corespunde normelor nu apare pe nicio hartă.



„În caz de necesitate, aici în spatele acestor gratii, ar fi centrul de comandă al județului Suceava, un adăpost generos, uscat, care ar putea fi funcțional în mai puțin de 24 de ore, spun cei de la Protecția Civilă, adăpost care însă nu apare pe niciuna dintre hărțile privind lista unde s epot adăposti oamenii în caz de alarmă”, relatează reporterul Antena 3 CNN, Paul Ciurari.



Diferenţele dintre datele autorităţilor locale şi realitatea de pe teren sunt uriaşe. Oficial 38 de adăposturi antiaeriene figurează ca fiind apte să îi adăpostească pe oameni. În realitate numărul este mult mai mic.



„Este o problema de siguranță națională, s-a văzut foarte clar în conflictul din proximitatea granițelor României că este absolut necesar sa revedem acest sistem de adăposturi”, spune șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.



Suceava are 60 de kilometri de graniţă directă cu Ucraina, ţară invadată cu Federaţia Rusă. Este un alt caz al nepăsării celor care sunt obligaţi de lege să aibă grijă de pregătirea şi adăpostirea civililor, în caz de război.