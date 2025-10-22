„România are nevoie de o populaţie pregătită pentru război”. Ce spune șeful Armatei Române despre pericolul unei agresiuni ruse

Generalul Gheorghiță Vlad spune că nu își dorește și nu anticipează un război în România, dar recunoaște că situația geopolitică este complicată. Foto: MApN

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că nu există informații care să indice ipoteza unei agresiuni militare, dar România are nevoie de o populație pregătită pentru război.

El a precizat că MApN vede în legislația privind stagiul militar voluntar o soluție pentru îmbătrânirea rezervei de cadre a Armatei Române. Generalul Gheorghiță Vlad a mai spus că dacă vor exista alocări bugetare corespunzătoare, din 2026 vor putea fi pregătiți între 1.000 și 10.000 de militari voluntari annual, urmând ca ritmul să crească gradual, în anul doi și trei:

“Rezerva operațională se situează undeva la o medie de 48 de ani în momentul de față. Conform legii, soldații gradați pot fi menținuți în lucrările de mobilizare până la vârsta de 55 de ani. Cadrele militare, cele care au activat sau au fost avansate la gradele de subofițer, maistru militar-ofițer, ca urmare a parcurgerii unor stadii de pregătire, în virtutea pregătirii lor, pot fi menținuți până la vârsta de 63 de ani, după care sunt în postura de retragere.

Luând în calcul toate aceste aspecte, trebuie să găsim o altă variantă, o altă soluție. Soluția pe care MApN a identificat-o este introducerea acestui serviciu alternativ de militar voluntar în termen. Statul Major al Apărării are capcaitatea, în funcție de alocările bugetare de a începe de anul viitor acest program de pregătire pentru militari. Dacă avem alocări bugetare, putem să pregătim între 1.000 și 10.000 de militari voluntari pe an, urmând ca din anul doi, anul trei ca aceste capacități să crească gradual, să putem să ne îndeplinim misiunile”.

Șeful Statului Major a mai spus că deși este un exercițiu militar voluntar, se va face o selecție riguroasă

“Pentru anumite categorii de militari vor trebui să îndeplinească anumite condiții fizice, să aibă examene psihologice și examene medicale corespunzătoare”.

"România are nevoie de o populaţie pregătită pentru război"

România trebuie să își pregătească populația pentru un eventual conflict militar, chiar dacă nu sunt informații despre o agresiune, a mai spus șeful Statului Major al Apărării:

“În momentul de faţă, nu avem nicio informaţie care să ne conducă la o ipoteză de agresiune, de producere a unei agresiuni asupra teritoriului naţional. Am spus în schimb că România are nevoie de o populaţie pregătită, de o economie naţională capabilă să ducă şi un efort de război şi, nu în ultimul rând, de un plan de combatere a dezinformării şi a fake news-ului”.

Întrebat dacă Armata este pregătită să facă față pericolul unei invazii ruse, generalul Gheorghiță Vlad a declarat:

“Trebuie să vedem cât de pregătită este Armata României pentru apărare, nu neapărat pentru o amenințare venită din partea Federației Ruse. Armata României este foarte bine pregătită. În ultimii ani am avut foarte multe activități de instruire în context național și internațional, de mai bine de 20 de ani participăm în diferite teatre de operații, avem un program foarte ambițios de înzestrare.

Din toate aprecierile pe care le-am primit, pot să afirm cu tărie că Armata României este la un nivel de pregătire foarte bun. Mi-aș dori să am mai multe resurse la dispoziție. Când vorbesc de resurse nu mă refer doar la cele financiare, astfel încât să recuperăm deficitul de capabilitate pe care nu am reuit sa il recuperam in ultimii 30 de ani, dar s-au facut pasi importanți în ultimii ani”.

Generalul Gheorghiță Vlad a atras atenția asupra narativelor false, menite să genereze panică pe rețelele de socializare, în contextul exercițiului de mobilizare, MOBEX.

“Cea de-a treia componentă este foarte importantă şi aţi văzut şi dumneavoastră cu ocazia acestui exerciţiu de mobilizare, că narativele au fost folosite astfel încât să inducă panică: chemăm rezerviştii la mobilizare ca să îi trimitem la război, ca să îi trimitem în Ucraina, că Armata României este nepregătită şi s-a văzut o talpă de bocanc zburată sau o coadă la o unitate militară”, a declarat şeful Statului Major al Apărării.

Generalul Gheorghiță Vlad susține că România nu va trimite soldați în Ucraina

El a reiterat faptul că România nici nu va intra într-un război, și nici nu va trimite soldați în Ucraina, dar este important “să ne pregătim pentru un război”:

“Nu intrăm într-un război. În schimb, ne pregătim ca pentru un război. Şi nici nu trimitem militari în Ucraina. Nu avem militari în Ucraina, nu am trimis militari în zonele de conflict”, a mai afirmat generalul Gheorghiţă Vlad.

Pentru a nu cădea în capcana dezinformării, fiecare român trebuie să se informeze din cel puțin două surse credibile, a mai precizat generalul Gheorghiță Vlad.

”De fiecare dată am rugat ca fiecare cetăţean al României să se informeze din cel puţin două surse, din surse credibile. Printr-o simplă căutare pe diferite reţele sociale se poate verifica dacă acea informaţie este adevărată sau este falsă...Dacă cineva este interesat de subiectul dezastre naturale, inteligenţa artificială ne va bombarda numai cu articole despre dezastre naturale. Dacă ne interesează războiul, o să primim numai informaţii despre război”.

Generalul Gheorghiță Vlad a mai spus că trebuie făcută o educaţie a cetăţenilor în ceea ce privește combaterea informațiilor false.

“Este foarte uşor cu tehnologia actuală, cu nivelul tehnologic atins, ca populaţia să fie manipulată”, a mai precizat şeful Statului Major al Apărării.

Generalul Gheorghiță Vlad a mai spus că în următorii ani, Armata Română va îndeplini toate standardele pentru îndeplinirea misiunilor colective în cadrul NATO.