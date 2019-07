Subiect și Predicat, cu Ana Iorga. Bogdan Stanoevici, despre cum a hotărât să se facă actor: Am zis că așa pot să pup și eu fetele

Bogdan Stanoevici a vorbit la emisiunea ”Subiect și Predicat”, despre motivul pentru care a decis să se facă actor.

”A fost un vis foarte vechi pe care l-am avut de când eram puști. Am văzut scena din filmul ”Pe aripilie vântului” când Batler o lua în brațe și o săruta pe Scarlett Ohara.

Eu am locuit deasupra cinematografului Volga. Băieții mai mari din bloc, ne-au aranjat o fereastră ca să putem intra și eu la film. Văzând scena aceea am zis să mă fac artist. Nici nu aveam în cap noțiunea de actor. Am zis că așa pot să pup și eu fetele.

Când am sărutat partenera de film pentru prima dată nu a fost deloc așa cum îmi imaginam”, a spus Bogdan Stanoevici.